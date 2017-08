À 30 ans, Anny Divya est la plus jeune pilote de Boeing 777 du monde (vidéo)

Toute petite déjà, la jeune femme originaire de la petite ville de Pathankot dans le Penjab savait qu'elle voulait devenir pilote. Interviewée par Mirror Now, elle raconte le parcours semé d'embûches qu'elle a dû effectuer pour réaliser son rêve.

"Heureusement, mes parents m'ont soutenue alors que beaucoup de gens leur disaient de ne pas m'envoyer suivre des cours de vol. Il y a eu beaucoup d'obstacles, particulièrement les frais qui représentaient beaucoup d'argent pour mes parents à l'époque", explique-t-elle.

À 17 ans, elle s'inscrit dans une école de pilotage où ses résultats lui permettent de bénéficier d'une bourse et de terminer sa formation à 19 ans. Engagée par Air India, elle apprend à piloter un Boeing 737 en Espagne avant de se rendre à Londres où on lui enseigne à voler en Boeing 777, le plus grand biréacteur du monde.

"J'aurais pu prendre le commandement d'un 737, mais comme j'ai toujours voulu piloter un Boeing 777, j'ai dû attendre un peu plus longtemps", raconte-t-elle. Souriante, la jeune pilote n'hésite pas à recommander aux autres femmes de suivre son exemple : "Toutes les femmes devraient poursuivre leurs rêves, et particulièrement à notre époque", conclut-elle.