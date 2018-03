Découvrez les meilleures initiatives touristiques et culturelles à Bruxelles, lauréates des visit.brussels Awards

Le public a sélectionné les trois finalistes de chacune des 9 catégories parmi 68 projets en lice. Un jury composé de professionnels du milieu touristique a ensuite déterminé les grands gagnants, qui ont été récompensés lors de la cérémonie des visit.brussels Awards.

Le Brussels Electronic Marathon 2017 a remporté le prix "Evening Experience". Il a proposé du 13 au 15 octobre 2017 65 événements autour de la musique électronique dans une trentaine de lieux bruxellois.

Bruxelles est un Plaizier a décroché la première place de la catégorie "Most noted exhibition". De juin à septembre, BOZAR a proposé au public une exposition sur les éditions Plaizier. Cette maison d'édition bruxelloise a donné naissance en 1977 à une banque d'images, riche de cartes postales, d'illustrations, de calendriers et de livres sur Bruxelles.

Le prix "International Event" est revenu à la foire d'art contemporain Art Brussels qui s'est tenue en avril sur le site de Tour & Taxis.

Le Local a été reconnu comme le "Best Gastronomic Concept 2017". Ce restaurant durable bruxellois permet à de jeunes chefs et designers de s'exprimer en créant les menus et en dessinant le mobilier de la salle.

La Tricoterie a remporté le prix de la catégorie "New Event & Touristic location". Ce lieu de rencontre situé à Saint-Gilles offre une programmation culturelle et citoyenne. Il permet également de louer des espaces dédiés à l'organisation d'événements.

Le Sleep Well s'est distingué dans la catégorie "Hotel Newcomer". Cette auberge de jeunesse de 241 lits située au coeur de Bruxelles a été entièrement rénovée après un incendie en multipliant les innonvations en matière environnementale.

Les Kiosques dans les parcs ont été récompensés dans la catégorie "Public Initiative". Bruxelles Environnement a installé cinq kiosques avec des points de petite restauration dans divers parcs de la région durant la période estivale.

Brussels From Above a été élu "Unexpected & Original Concept". Ce projet de visite virtuelle à 360° élaboré par le photographe belge Herman Desmet propose, via le site web www.brusselsfromabove.be, des photos panoramiques du ciel de Bruxelles réalisées dans des endroits pas ou peu accessibles au public.

La première édition du BIF-Market, lauréat de la catégorie "International Congress & Fair", s'est tenue au BIFFF (Festival international du Film fantastique de Bruxelles). Il s'agit du premier marché du film de genre européen.