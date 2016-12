En images: Les gagnants du concours Travel Photographer of the Year

Le photographe portugais Joel Santos a été élu Travel Photographer of the Year. Grâce à ses photos du Ghana et de l'Éthiopie, il a battu les autres participants issus de 123 pays.

Outre un gagnant général, le jury a choisi des gagnants dans un nombre élevé de catégories telles que 'Land, Sea, Sky', 'Young Travel Photographer of the Year', 'Shaped by Light' et 'Journeys & Adventures'. En tout, des photographes issus de 20 pays ont été primés.

Pour admirer les photos, rendez-vous du 18 mai au 30 juin à Hull dans le cadre des festivités autour d'UK City of Culture et du 4 août au 3 septembre à l'Université de Greenwich, 10 Stockwell Street à Londres.