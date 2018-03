Fan du plus célèbres des sorciers? Embarquez pour une croisière 100% Harry Potter

Pas de rencontre avec Harry ou Dumbledore au programme mais bien un départ à bord du Magna Carta. La société de croisières The Barge Lady proposera dès le 5 août un tout nouveau concept le "Harry Potter Magic Cruise Itinery", où au départ de Londres, un bateau vous conduira sur les traces de votre sorcier préféré.

Voyage magique

Ce bateau larguera les amarres à Hampton Court et explorera des lieux tels que la Virginia Water, que survole Harry sur le dos de Buck l'hypogriffe, Dorney Court, Pocket Post Close mais aussi le Christ Church College à l'Université d'Oxford qui fait office de salle de banquet à Poudlard.

Le bateau peut accueillir huit passagers dans quatre chambres et comprend deux ponts, un salon et une salle à manger spacieuse, un jacuzzi, chauffage au sol , une salle de bains, un poste de télévision, un lecteur DVD et le WiFi en limité.

Il fera aussi arrêt à Picket Post Close, le quartier dans lequel vivent les Dursley, renommé Privet Drive dans le film. Et enfin, on termine en beauté par une visite des studios de Warner Bros qui emmènera les voyageurs dans l'envers du décor de la saga.

Petit passage par Gringotts

Pour avoir la chance de vivre un tel rêve, il vous faudra néanmoins penser à économiser vos gallions, car cette croisière coûte la modique somme de 3.375 euros, par personne. Pour un tel prix, tout est compris: repas, excursions, logement. Quand être fan a un prix.

Soraya Benatmane