Instagram, prescripteur et guide de voyage tout-puissant

Oubliés, le LonelyPlanet et le Guide du Routard : aujourd'hui, Instagram s'impose comme l'une des principales sources d'inspiration des jeunes voyageurs ! Il suffit pour s'en convaincre d'y encoder un hashtag comme #wanderlust (esprit d'aventure) pour que défilent cascades spectaculaires, lacs cristallins et villages éblouissants de blancheur... curieusement exempts de toute foule. La réalité est pourtant autre : les chutes de Skogafoss, dans le sud de l'Islande, voient affluer au quotidien des dizaines de cars et des centaines de voitures ; des hordes de chasseurs d'images se disputent les meilleures spots sur les rives du lac de Braies dans les Dolomites, et ce même au plus froid de l'hiver ; et dans le Parc national de Banff, au Canada, on fait la file pour aller admirer à 6 heures du matin le lever du soleil sur le lac Moraine...

