Ce qu’il faut savoir du traditionnel Oeuf de Pâques

Retour sur les petites et grandes histoires autour de cette icône culinaire.

Bien qu’on s’offrait déjà des oeufs à l’époque païenne comme symbole de vie au retour des beaux jours, la tradition a ensuite été reprise par la religion catholique pour fêter la résurrection de Jésus. L’Église interdisant de consommer des oeufs le temps du carême, on les conservait pour les manger à la fin du jeûne. Dès le Moyen Âge, on offre de vrais oeufs décorés à Pâques. Ils ne seront en chocolat qu’à partir du 18e siècle. À cette époque l’on voit apparaître des oeufs frais qui, après avoir été vidés, étaient remplis de chocolat. On devra cependant attendre les années 1930 pour voir apparaître les oeufs en chocolat tels qu’on les connaît aujourd’hui.

© iStock

Deux moitiés

Les oeufs sont réalisés à partir d’une pâte de chocolat conservée à une température de 40°C. Pour lui donner la forme voulue, on refroidit le chocolat à 30° avant de le verser dans des moules en forme d’un demi-oeuf. C’est ce « tempérage » qui va donner son uniformité et son lustre à l’oeuf.

Une fois le moule rempli, on le retourne pour que le surplus puisse s’égoutter et laisser de la place pour la farce ou on racle avec une spatule si l’on veut qu’il soit plein. Dans ces deux vidéos, on vous explique comment en réaliser à la maison :



1260 tonnes rien que pour la Belgique

Le Belge aime le chocolat. Et en mange beaucoup. Il fait partie des plus gros consommateur mondial avec +/- 8 kg par Belge et par an, avec les Allemands. On estime qu’à Pâques, chaque famille belge en consomme 1,5 kilo en moyenne.

Si jamais vous avez suffisamment de volonté pour ne pas engouffrer en seul geste le paquet, voici comment conserver vos oeufs le plus longtemps possible. Selon l’Afsca, les « oeufs de Pâques doivent idéalement être consommés endéans les huit jours suivant leur achat, surtout pour les chocolats fourrés à la crème. Bien que le chocolat noir pur se conserve plus longtemps que le chocolat blanc, il est préférable qu’après un an et demi, il ne soit plus utilisé qu’en cuisine.

Le chocolat au lait perd ses qualités gustatives après 6 mois. Ils doivent aussi être stockés dans un lieu à température constante et de préférence se situant entre 15 et 18 degrés. Si les variations thermiques sont trop importantes, le chocolat blanchit. On ne le placera pas non plus au frigo, endroit trop humide qui provoquera la cristallisation du chocolat.

Enfin, s’il est placé avec d’autres aliments, il peut en prendre l’odeur. Attention: comme le précise encore l’Afsca « si vous désirez profiter au mieux de vos oeufs fourrés à base de crème, nous vous conseillons de les conserver dans une pièce froide afin d’éviter le développement de micro-organismes pathogènes suite à une température trop élevée. »