Prolongez vos vacances: la Bretagne, sa gastronomie et son art de vivre s’invitent à Bruxelles

Envie de prolonger vos vacances bretonnes ou tout simplement de découvrir cette culture régionale très forte ? Filez aux Jardins du Grand Hospice où durant deux jours, la ville de Rennes a dépêché quelques éminents représentants, gastronomiques notamment, pour vous faire plonger dans un bain de beurre salé, de poissons frais, de musique et de jeux traditionnels. Dépaysement garanti.

En octobre dernier, des ambassadeurs de la gastronomie belge avait fait le voyage vers Rennes afin faire découvrir nos richesses au peuple breton.

Au tour des Bretons de faire le voyage pour nous abreuver de mets typiques et de culture. L’idée est à l’origine de mettre l’eau à la bouche des Bruxellois et Belges en général pour leur faire faire le voyage grâce à la ligne quotidienne directe qui relie Bruxelles à Rennes en seulement 4 heures. Mais on ne saurait bouder notre plaisir à découvrir chez nous toutes ces gourmandises.

Le concept est celui du marché à manger – un véritable rendez-vous festival au coeur de la capitale bretonne tous les premiers dimanches du mois, où il est pris d’assaut – où sont réunis chefs, brasseurs, pâtissiers etc.

© © Destination Rennes / Franck Hamon

Ainsi, dès le vendredi à partir de 18h00, un chef rennais cuisinera dans un conteneur dédié à la cuisine bretonne tandis que la guinguette des jardins de l’Institut Pacheco proposera deux bières rennaises de la brasserie Origines. Pour l’ambiance musicale, le DJ breton et virtuose du turntablism, DJ Ordoeuvre le bien nommé, remixera pour l’occasion des chansons bretonnes célèbres. Ce sera aussi le moment de découvrir le jeu qui pourrait bien voler la vedette à la pétanque dans le futur, à savoir le palet breton.

Lire aussi : Sept spécialités gastronomiques bretonnes à la loupe

Le lendemain, un marché à manger sera installé dans les deux jardins proposant de la street food rennaise – avec Peska, « bistro de curiosités marines » qui proposera deux recettes à base de produits de la mer, et Chawp-Shop, deux recettes aux inspirations asiatiques.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Au menu aussi, les fameuses galettes saucisses typiques de la capitale bretonne et le kouign-amann, délice de beurre et de sucre, dont nous parlions avant l’été à l’occasion du Concours du meilleur kouign-amann de Bruxelles qui a révélé les adresses incontournables pour déguster cette gourmandise dans la capitale.

Lire aussi : Voici où trouver le meilleur kouign amann de la Bruxelles, cette fameuse spécialité bretonne

Des animations musicales, culturelles, mais aussi pour les enfants sont aussi programmées : une initiation au palet breton et autres jeux traditionnels en bois dont profiter en famille, une animation pour les enfants autour de kits de découvertes et des loisirs créatifs pour faire une animation photobooth (pour tenter de gagner des séjours en Bretagne, notamment pendant le fameux festival des Transmusilcales)

Découvrez le programme complet ici .