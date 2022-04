Recette de saucisse de campagne à l’ail des ours de Sauciss.es

Ingrédients (pour 4 personnes)

Pour 4 saucisses de campagne:

800 g de pommes de terre (variété Nicolas ou Isabel par exemple),

pesto à l’ail des ours (en saison : fait avec 500 g de feuilles d’ail des ours mixées avec ail, thym, basilic, parmesan, amandes, huile d’olive et sel ; hors saison : pesto à l’ail sauvage de la marque bio-verde),

30 g de noisettes concassées,

noix de muscade,

sel et poivre.

Préparation

1. Eplucher et laver les pommes de terre. Les couper en morceaux et les cuire dans une casserole d’eau salée.

2. Egoutter et écraser à l’aide d’un presse-purée.

3. Ajouter à la purée de pommes de terre chaude 3-4 cuillères à soupe de pesto d’ail des ours, noix de muscade, sel et poivre selon l’assaisonnement souhaité. Mélanger légèrement à la spatule en bois et ajouter les noisettes concassées. Réserver au chaud.

4. Cuire les saucisses et servir le tout.