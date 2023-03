Recette du Thali, plat indien traditionnel

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner, de s’attabler et de déguster. Cette semaine, direction l’Inde où ce festin traditionnel prend la forme de portions colorées éparpillées sur un plateau. Un plat qui s’accompagne de riz et de pain… servant de couverts, vu que tout se savoure avec les mains!

Pour 4 personnes

Chou-fleur masala

120 ml d’huile de tournesol, 1 pincée d’oignon en poudre, 1 pincée d’ail en poudre, 1 c à c de grains de cumin, 3 cm de gingembre, 1 c à c de gingembre en poudre, 1 gros chou-fleur, 1 c à c de piment en poudre, 1 l de garam masala, 1 c à c de curcuma, sel.

1. Peler et hacher finement le gingembre. Couper le chou-fleur en bouquets.

2. Dans une poêle huilée, faire frire les poudres d’oignon et d’ail, les grains de cumin, le gingembre, la poudre de gingembre. Ajouter le chou-fleur, une pincée de sel, le piment, le garam masala et le curcuma. Ajouter un peu d’eau et, à feu doux, laisser cuire le chou-fleur 10 min.

© National

Cornichons

6 c à s de vinaigre de vin blanc, 1 c à c de sucre, 1 carotte, 1/3 de concombre, 80 g de petits fleurons de chou-fleur, 1 gousse d’ail, 1 c à s d’huile d’olive, sel.

3. Porter à ébullition 400 ml d’eau avec le vinaigre, le sel et le sucre. Couper la carotte et le concombre en fines lamelles. Emincer l’ail. Ajouter l’ail émincé et les légumes au mélange vinaigré, et laisser reposer au moins 2 h.

Dal aux lentilles

200 g de lentilles rouges, 2 oignons (1 finement haché, 1 coupé en rondelles), 1 c à c de graines de cumin, 2 gousses d’ail, 2 cm de gingembre, 4 brins de coriandre, 2 tomates, 2 c à c de graines de coriandre, 2 piments rouges, 2 c à s de beurre, 2 gousses de cardamome, 1 bâton de cannelle, 2 clous de girofle, 2 c à c de poudre de piment, 1 pincée de sel.

4. Cuire les lentilles 20 min. Couper l’ail et le gingembre en petits morceaux, les tomates en dés, et les piments en morceaux.

5. Mettre l’oignon haché, le cumin, l’ail, le gingembre, la coriandre, les tomates et les piments rouges dans un doseur, et mélanger.

6. Dans une poêle beurrée, faire dorer cannelle, cardamome, clous de girofle, piment en poudre et rondelles d’oignon. Ajouter la pâte du doseur et faire frire 10 min. Saler et ajouter les lentilles. Mélanger et refaire frire 5 min. Si c’est trop épais, ajouter un peu d’eau.

2 & 6 © National

Riz au beurre

300 g de riz basmati, 2 c à s de beurre, 1 c à c de grains de cumin, 2 c à s de noix de cajou grillées, sel.

7. Dans une casserole beurrée, faire sauter les grains de cumin jusqu’à ce qu’une odeur en émane. Ajouter le riz et faire frire 2 min. Verser 700 ml d’eau et une pincée de sel. Faire cuire 10 min à couvert et à feu doux. Orner de noix de cajou hachées.

Chutney de menthe

6 gousses d’ail, 3 piments verts, ½ bouquet de coriandre, 2 brins de menthe, 60 ml de pâte de tamarin, 1 pincée de sel.

8. Couper l’ail et les piments en petits morceaux. Verser tous les ingrédients dans un doseur et mélanger finement.

3 © National

© National