10 coffrets beauté que l'on aimerait vraiment trouver sous le sapin

Coffret Rediscover what makes you happy de Miglot - 128,50 euros.

La toute nouvelle marque belge de parfum s'est lancée en 2020, en plein confinement. Elle propose aujourd'hui des box découvertes, celui-ci étant le plus complet. On y trouve à la fois le best seller de la maison, décliné aussi en gel douche et lait pour le corps et des sillages pour la maison, qu'il s'agisse de bougies ou de brumes pour les textiles. Avec en prime, une jolie serviette signée de Witte Lietaer.www.miglot.com