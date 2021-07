Etouffés dans nos chaussures le reste de l'année, nos pieds sortent enfin à l'air libre. C'est le moment de leur offrir un lifting complet. Et d'en prendre bien soin pour qu'ils restent beaux et sains jusqu'à la rentrée.

L'été est à la fois une période libératoire et éprouvante pour nos pieds. Après des mois de confinement, ils sont enfin de sortie... mais deviennent de ce fait plus rapidement secs. La peau s'épaissit en particulier sur le talon où des callosités peuvent se former, allant parfois jusqu'à provoquer des crevasses. Il ne suffit donc pas de les rendre présentables - un conseil qui vaut aussi pour les hommes... - mais bien de leur porter une attention continue afin qu'ils restent sains jusqu'au retour des souliers fermés. Voici la marche à suivre pour filer droit.

1. Le bain

Il suffit d'être un jour passé entre les mains d'un professionnel pour le savoir: tout rituel de soin des pieds qui se respecte commence par un bain d'eau chaude. Grâce à la chaleur, les peaux mortes et les callosités vont se ramollir ce qui rendra leur élimination ultérieure plus facile. Comptez une quinzaine de minutes de trempage.

Différents produits peuvent être ajoutés, du simple bicarbonate de soude - 4 cuillères à soupe pour un litre - à des ingrédients plus raffinés, comme les huiles essentielles. On les choisira en fonction de leurs propriétés - la menthe va tonifier, la lavande purifier, la camomille apaiser. Des huiles végétales comme l'huile d'amande douce peuvent aussi booster les bienfaits du bain.

Plusieurs marques proposent des cocktails d'actifs tout prêts à ajouter à l'eau du bain. C'est notamment le cas de RainPharma qui vient même de lancer une collection dédiée aux soins des pieds qui comprend un élégant bassin aux proportions parfaites et une huile revitalisante contenant aussi du menthol rafraîchissant et un cocktail d'acides exfoliants. Pensez à garder une serviette à proximité afin de sécher vos pieds, en passant bien entre les orteils.

Bac Never Ending Circle RainPharma, 59 euros.

Huile pour bain de pieds revitalisante RainPharma, 29,95 euros.

Pastille effervescente à la lavande, Yves Rocher, 1 euro.

2. Le gommage

Pour éliminer les peaux mortes, rien de tel qu'un gommage à gros grains - la peau des pieds plus épaisse ne risque pas d'être agressée. Là aussi, il est possible de concocter son propre mélange à base d'huile végétale, de gros sel ou de sucre, c'est au choix.

Mais que l'on opte pour le fait maison ou un produit acheté dans le commerce, en institut ou en pharmacie, la gestuelle sera la même. Sur les pieds tout juste sortis du bain, appliquez le gommage tout en massant en profondeur et en insistant sur le talon et le dessous des orteils où peuvent également apparaître des callosités. N'oubliez pas non plus de passer entre les orteils. Cette étape aura une action émolliente qui facilitera ensuite le passage de la râpe. Plongez ensuite les pieds dans l'eau et séchez avec soin.

Scrub Salt Sugar Oil Energizing, Babor Spa, 23,90 euros.

Gommage pieds Margaret Dabbs, 29,95 euros (disponible sur www.zalando.be)

Scrub Flower & Musk Scento Cotton, 11,95 euros (disponible chez Ici Paris XL).

3. Le ponçage

Pour retrouver sa peau de bébé au niveau des talons et des coussinets, on passe gommage mécanique à l'aide d'une pierre ponce ou d'une râpe électrique. Plus les callosités sont épaisses, plus il faudra de passages. Cette étape pourra donc être quotidienne, combinée à une hydratation optimale des pieds (lire plus loin).

Là aussi, préférez agir sur peau encore humide que sèche. Autre option mais à prévoir plusieurs jours avant d'enfiler les sandales : le peeling chimique. Ce soin qui se présente sous forme de chaussettes à enfiler pendant une heure va ensuite faire "peler" les pieds pendant une dizaine de jours au bout desquels ils auront retrouvé toute leur douceur. Attention toutefois à la composition qui peut s'avérer agressive. Cette option ne permet pas non plus de cibler les zones du pied qui en ont vraiment besoin.

Masque pieds exfoliant Starskin, 14,90 euros (disponible chez Planet Parfum).

Chaussette masque exfoliante, K-Glo, 7,95 euros (disponible sur www.zalando.be)

Masque chaussette exfoliant Baby Foot, 14,90 euros (disponible sur www.amazon.com)

Râpe électrique Scholl, 39,99 euros.

4. Les ongles nets

C'est une évidence mais pensez à vous couper régulièrement les ongles des pieds toute l'année afin d'éviter de vous blesser et surtout de favoriser la formation d'ongles incarnés. Préférez une forme carrée.

Comme pour les ongles des mains, limez en douceur et repoussez les cuticules à l'aide d'un bâtonnet de bois ou de métal. Pour un résultat bien net, pensez aussi à éliminer les "envies", ces petits morceaux de peaux qui peuvent apparaître à la bordure des ongles. Que vous choisissiez ou non de poser un vernis coloré, n'oubliez surtout pas la base qui protégera les ongles et les lissera par la même occasion.

Soin ongle lisse Le Mini Macaron, 12,65 euros (disponible sur www.zalando.be)

Pince à cuticule Kiko, 9,95 euros.

Pousse cuticules Tweezeman, 24,95 euros (disponible sur www.zalando.be)

Huile pour cuticule Grown Alchemist, 24,95 euros (disponible sur www.zalando.be)

Coupe Ongles Ici Paris XL, 4,95 euros.

Limes Tweezerman, 9,90 euros (disponible chez Ici Paris XL)

5. L'hydratation

Pour terminer ce rituel, appliquez une crème hydratante en insistant sur les zones "à risque" comme le talon. Renouvelez cette application tous les soirs avant de vous coucher - si vous le supportez, enfilez même des chaussettes, sous l'effet de la chaleur, les pores vont se dilater ce qui facilitera l'absorption des principes hydratants.

Si vos pieds sont très abîmés, préférez une formule baume, plus riche ce qui favoriser la disparition des crevasses si vous continuez régulièrement à râper les talons fendillés. Des masques chaussettes mais hydratants cette fois peuvent également vous aider à en venir à bout.

Profitez aussi de ce moment de détente avant d'aller dormir pour masser votre plante des pieds truffée de terminaisons nerveuses. N'hésitez pas à remonter aussi le long des mollets afin de relancer la circulation sanguine. Top du top si vous avez une sensation de jambes lourdes? Allongez-vous sur le sol, jambes en l'air contre le mur. Et offrez-vous si vous en avez l'occasion, une séance de réflexologie plantaire pour tout remettre d'aplomb.

Baume pour les pieds Weleda, 10,99 euros.

Crème pour pieds secs et craquelés Reinventing the Heel, Origins, 29,95 euros (disponible sur www.zalando.be).

Crème Jeunesse des Pieds, Clarins, 29 euros.

Crème fraîcheur et soin Pieds Enchantés Delbove, 55 euros.

Baume pour les pieds The Ritual of Jing Sleep, Rituals, 10,90 euros.

L'été est à la fois une période libératoire et éprouvante pour nos pieds. Après des mois de confinement, ils sont enfin de sortie... mais deviennent de ce fait plus rapidement secs. La peau s'épaissit en particulier sur le talon où des callosités peuvent se former, allant parfois jusqu'à provoquer des crevasses. Il ne suffit donc pas de les rendre présentables - un conseil qui vaut aussi pour les hommes... - mais bien de leur porter une attention continue afin qu'ils restent sains jusqu'au retour des souliers fermés. Voici la marche à suivre pour filer droit. Il suffit d'être un jour passé entre les mains d'un professionnel pour le savoir: tout rituel de soin des pieds qui se respecte commence par un bain d'eau chaude. Grâce à la chaleur, les peaux mortes et les callosités vont se ramollir ce qui rendra leur élimination ultérieure plus facile. Comptez une quinzaine de minutes de trempage. Différents produits peuvent être ajoutés, du simple bicarbonate de soude - 4 cuillères à soupe pour un litre - à des ingrédients plus raffinés, comme les huiles essentielles. On les choisira en fonction de leurs propriétés - la menthe va tonifier, la lavande purifier, la camomille apaiser. Des huiles végétales comme l'huile d'amande douce peuvent aussi booster les bienfaits du bain. Plusieurs marques proposent des cocktails d'actifs tout prêts à ajouter à l'eau du bain. C'est notamment le cas de RainPharma qui vient même de lancer une collection dédiée aux soins des pieds qui comprend un élégant bassin aux proportions parfaites et une huile revitalisante contenant aussi du menthol rafraîchissant et un cocktail d'acides exfoliants. Pensez à garder une serviette à proximité afin de sécher vos pieds, en passant bien entre les orteils.Pour éliminer les peaux mortes, rien de tel qu'un gommage à gros grains - la peau des pieds plus épaisse ne risque pas d'être agressée. Là aussi, il est possible de concocter son propre mélange à base d'huile végétale, de gros sel ou de sucre, c'est au choix.Mais que l'on opte pour le fait maison ou un produit acheté dans le commerce, en institut ou en pharmacie, la gestuelle sera la même. Sur les pieds tout juste sortis du bain, appliquez le gommage tout en massant en profondeur et en insistant sur le talon et le dessous des orteils où peuvent également apparaître des callosités. N'oubliez pas non plus de passer entre les orteils. Cette étape aura une action émolliente qui facilitera ensuite le passage de la râpe. Plongez ensuite les pieds dans l'eau et séchez avec soin.Pour retrouver sa peau de bébé au niveau des talons et des coussinets, on passe gommage mécanique à l'aide d'une pierre ponce ou d'une râpe électrique. Plus les callosités sont épaisses, plus il faudra de passages. Cette étape pourra donc être quotidienne, combinée à une hydratation optimale des pieds (lire plus loin). Là aussi, préférez agir sur peau encore humide que sèche. Autre option mais à prévoir plusieurs jours avant d'enfiler les sandales : le peeling chimique. Ce soin qui se présente sous forme de chaussettes à enfiler pendant une heure va ensuite faire "peler" les pieds pendant une dizaine de jours au bout desquels ils auront retrouvé toute leur douceur. Attention toutefois à la composition qui peut s'avérer agressive. Cette option ne permet pas non plus de cibler les zones du pied qui en ont vraiment besoin.C'est une évidence mais pensez à vous couper régulièrement les ongles des pieds toute l'année afin d'éviter de vous blesser et surtout de favoriser la formation d'ongles incarnés. Préférez une forme carrée. Comme pour les ongles des mains, limez en douceur et repoussez les cuticules à l'aide d'un bâtonnet de bois ou de métal. Pour un résultat bien net, pensez aussi à éliminer les "envies", ces petits morceaux de peaux qui peuvent apparaître à la bordure des ongles. Que vous choisissiez ou non de poser un vernis coloré, n'oubliez surtout pas la base qui protégera les ongles et les lissera par la même occasion.Pour terminer ce rituel, appliquez une crème hydratante en insistant sur les zones "à risque" comme le talon. Renouvelez cette application tous les soirs avant de vous coucher - si vous le supportez, enfilez même des chaussettes, sous l'effet de la chaleur, les pores vont se dilater ce qui facilitera l'absorption des principes hydratants. Si vos pieds sont très abîmés, préférez une formule baume, plus riche ce qui favoriser la disparition des crevasses si vous continuez régulièrement à râper les talons fendillés. Des masques chaussettes mais hydratants cette fois peuvent également vous aider à en venir à bout. Profitez aussi de ce moment de détente avant d'aller dormir pour masser votre plante des pieds truffée de terminaisons nerveuses. N'hésitez pas à remonter aussi le long des mollets afin de relancer la circulation sanguine. Top du top si vous avez une sensation de jambes lourdes? Allongez-vous sur le sol, jambes en l'air contre le mur. Et offrez-vous si vous en avez l'occasion, une séance de réflexologie plantaire pour tout remettre d'aplomb.