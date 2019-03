5 nouveautés repérées ce printemps

À chaque saison ses besoins et envies en termes de beauté. Mais aussi ses nouveautés. On vous en présente quelques-unes, qui dans la pléthore de lancements printaniers, nous ont tapé dans l'oeil.

Huiles de chanvre et cranberry, de Pranarom © DR

La marque belge Pranarom, spécialisée dans l'aromathérapie, lance deux huiles végétales, 100 % naturelles et bio. La première, l'huile végétale de chanvre, au délicieux parfum de noisette, nourrit et assouplit toutes les peaux, même les plus sensibles et les plus sèches. La seconde, l'huile végétale de cranberry, très riche en antioxydants, revitalise, mais aussi apaisante, grâce à ses vertus anti-inflammatoire et cicatrisante. Idéale pour les peaux sèches et matures. Vendues respectivement +/- 8,18 euros et +/- 17,45 euros les 50 ml.

Gamme Clean & Green, de Purasana © DR

La marque belge de compléments alimentaires Purasana lance sa gamme Clean & Green parfaitement écoresponsable : d'origine végétale, naturelle, élaborée à partir de matières premières bio. Sans ajout, notamment synthétique, type gélatine, agents d'enrobage, conservateurs, ou encore dioxyde de silicium. Pas non plus de gluten, lactose, soja, pour éviter les allergènes. Enfin pour être complètement cohérent, la gamme Clean & Green est conditionnée de manière aussi durable que possible. Courcle rigide 100 % végétal et biodégradable en 6 mois et carton recyclé, encre végétale. En tout 10 compléments alimentaires, selon les besoins de chacun (multi-vitamines anti-stress, beauté, etc)

Gamme Baby Pur de Louis Widmer © DR

La marque suisse Louis Widmer lance sa première gamme destinée aux tout petits, et baptisée Baby Pur. Une gamme réduite à cinq produits jugés essentiels. Ces formules ont été mises au point dans les laboratoires suisses de la marque, profitant d'un air purifié et maintenu à une haute pression, ce qui leur permet de limiter la présence d'agents conservateurs. Conséquences pour la peau de bébé : une meilleure tolérance cutanée. Ces produits ne contiennent aucuns parfums, colorants, huiles minérales, silicones, alcool, parabène, émulsifiants PEG, nanomatériaux, ni micro plastique, mais des matières premières les mieux tolérées par la peau des nouveau-nés.

Spray enfant SPF 50 + d'Avene © DR

Comme chaque année, la marque Avène, des Laboratoires Pierre Fabre, sort sa ligne de soins solaires. Cette année, la marque innove dans le fond et la forme. D'abord avec son packaging, qui supprime le bouchon, qui, il faut bien l'avouer, se perdait souvent dans le sable des plages de nos vacances, pour le remplacer par un système ingénieux d'un embout spray qui se rétracte. Avène sort un soin solaire adapté au sport en plein air, haute protection, à la fois résistant à la sueur et respirant. Mais ce qui fera sans doute le bonheur des parents et enfants est la texture "barrière" du spray enfant : cette texture est dans un premier temps facile d'application, donc non contrariante pour le minot, puis se transforme en film protecteur renforcé et longue tenue. Et non collante, ce qui ne gâte rien quand on joue dans le sable ! Pour que les badigeonner ne soit plus une tannée.

Yuka vous aide à manger plus sainement et à mieux choisir vos produits dans les grandes surfaces © Yuka

L'application Yuka débarque en Belgique. Gratuite, cette appli permet de connaître la composition de ce que vous vous mettez sur la peau ou de ce que vous ingérez. Après avoir scanner le code-barre des produits alimentaires et cosmétiques, votre smartphone vous présente la fiche détaillée de votre produit, et permet ensuite de comprendre l'analyse de chaque produit.

A télécharger sur yuka.io