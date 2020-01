L'hiver est la saison où l'on a le plus tendance à être dans les choux. Le froid et le manque de soleil nous fatiguent et nous poussent à devoir apporter un soin tout particulier à notre peau. Et si, au quotidien, on met en oeuvre une panoplie de rituels beauté pour nous y aider, ça ne suffit pas. Alors, puisque la beauté vient d'abord de l'intérieur, les légumes sont une solution pratique et efficace pour entretenir sa peau en automne-hiver-printemps et été. Voici donc sept légumes à consommer, qui donneront à votre peau éclat et tonicité, tout au long de l'année.

1. L'artichaut, le légume détox

. © Getty Images

L'artichaut est un légume qui contient de puissants phytonutriments et antioxydants pour éliminer les particules nuisibles. Résultat après en avoir consommé, la peau est plus lumineuse et plus saine. Le petit plus est que l'artichaut facilite la digestion et décongestionne ainsi le visage.

2. Le brocoli, le légume ennemi des rides

. © Getty Images

Riche en vitamines A, B, C et en minéraux, le brocoli - comme l'artichaut - rend la peau plus lumineuse. Ajouté à cela, ce légume contribue à régénérer la peau, renouvelle les cellules - adieu les rides ! - et augmente la résistance face aux fortes variations de températures, chaudes comme froides. Pour que ces vertus soient efficaces, il est à consommer de préférence cuit à la vapeur ou cru.

3. L'ail, le légume anti-imperfections

. © Getty Images

À première vue, on se voit mal acheter une crème de beauté à l'ail. Ne vous fiez pas à ce légume disgracieux pourtant concentré de vitamines C, antibactérien et qui lutte contre l'acné. Une étude menée en Chine démontre les vertus antioxydantes de l'ail et prouve qu'il aide à braver le vieillissement cellulaire. Astuce de grand-mère : En cas de verrue, la nuit, appliquez un petit peu d'ail cru écrasé en le maintenant avec un pansement. Opération à renouveler si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser - A éviter le jour de la St-Valentin -

4. La tomate, le (fruit-)légume éclat

. © Getty Images

Oui on le sait, ce n'est pas un légume à 100%. Pourtant ce fruit-légume que l'on utilise fréquemment pour tout type de plat, répare la peau du visage. Son côté acide fait disparaitre les points noirs et l'excès de sébum. Enfin, connue pour être utilisée dans beaucoup de crèmes hydratantes, la tomate donnera en plus de cela, beaucoup d'éclat au visage

.

5. Les épinards, le légume santé

. © Getty Images

Les épinards sont à consommer sans modération. Ils contiennent des vitamines A et C qui apporteront à la peau, hydratation et santé. Bonus : le magnésium, présent dans la plante potagère préférée des enfants, est idéal pour cicatriser les plaies et infections de la peau.

6. La patate douce, le légume de star

. © Getty Images

S'il contient de la bêta-carotène qui rend le teint hâlé après l'avoir consommée, la patate douce est recommandée pour sa teneur en vitamine A. Une fois dans l'organisme, elle rendra la peau du visage douce et lisse. Anti-stress, la patate douce nous fera aussi éviter toutes les imperfections liées à un trop plein d'angoisse. Pour profiter au maximum de ses vertus, faites cuire la patate douce à la vapeur.

7. Carotte, le légume re-boost

. © Getty Images

En plus de rendre aimable que le veut l'adage populaire, la carotte contribue à maintenir une peau en bonne santé. Ex-aequo avec la patate douce, sa teneur en vitamine A la rend efficace contre les problèmes cutanés. Elle contient également des antioxydants et de la vitamine C ce qui garantit un rayonnement de la peau. Astuce de grand-mère : Mélangez du jus de carottes ou des carottes râpées à votre masque pour le visage habituel et vous obtiendrez le cocktail naturel parfait pour prétendre que vous venez de passer 10 jours au soleil.

L'artichaut est un légume qui contient de puissants phytonutriments et antioxydants pour éliminer les particules nuisibles. Résultat après en avoir consommé, la peau est plus lumineuse et plus saine. Le petit plus est que l'artichaut facilite la digestion et décongestionne ainsi le visage.Riche en vitamines A, B, C et en minéraux, le brocoli - comme l'artichaut - rend la peau plus lumineuse. Ajouté à cela, ce légume contribue à régénérer la peau, renouvelle les cellules - adieu les rides ! - et augmente la résistance face aux fortes variations de températures, chaudes comme froides. Pour que ces vertus soient efficaces, il est à consommer de préférence cuit à la vapeur ou cru. À première vue, on se voit mal acheter une crème de beauté à l'ail. Ne vous fiez pas à ce légume disgracieux pourtant concentré de vitamines C, antibactérien et qui lutte contre l'acné. Une étude menée en Chine démontre les vertus antioxydantes de l'ail et prouve qu'il aide à braver le vieillissement cellulaire. Astuce de grand-mère : En cas de verrue, la nuit, appliquez un petit peu d'ail cru écrasé en le maintenant avec un pansement. Opération à renouveler si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser - A éviter le jour de la St-Valentin - Oui on le sait, ce n'est pas un légume à 100%. Pourtant ce fruit-légume que l'on utilise fréquemment pour tout type de plat, répare la peau du visage. Son côté acide fait disparaitre les points noirs et l'excès de sébum. Enfin, connue pour être utilisée dans beaucoup de crèmes hydratantes, la tomate donnera en plus de cela, beaucoup d'éclat au visage.Les épinards sont à consommer sans modération. Ils contiennent des vitamines A et C qui apporteront à la peau, hydratation et santé. Bonus : le magnésium, présent dans la plante potagère préférée des enfants, est idéal pour cicatriser les plaies et infections de la peau.S'il contient de la bêta-carotène qui rend le teint hâlé après l'avoir consommée, la patate douce est recommandée pour sa teneur en vitamine A. Une fois dans l'organisme, elle rendra la peau du visage douce et lisse. Anti-stress, la patate douce nous fera aussi éviter toutes les imperfections liées à un trop plein d'angoisse. Pour profiter au maximum de ses vertus, faites cuire la patate douce à la vapeur.En plus de rendre aimable que le veut l'adage populaire, la carotte contribue à maintenir une peau en bonne santé. Ex-aequo avec la patate douce, sa teneur en vitamine A la rend efficace contre les problèmes cutanés. Elle contient également des antioxydants et de la vitamine C ce qui garantit un rayonnement de la peau. Astuce de grand-mère : Mélangez du jus de carottes ou des carottes râpées à votre masque pour le visage habituel et vous obtiendrez le cocktail naturel parfait pour prétendre que vous venez de passer 10 jours au soleil.