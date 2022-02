De son nom de code AHA, pour alpha-hydroxy-acid, l'acide glycolique est l'un des ingrédients chouchous des "skinfluenceurs" plébiscités par la Gen Z.

Utilisé dans les peelings chimiques réalisés sous contrôle dermatologique, on le retrouve aussi en concentration bien moindre dans des produits exfoliants, où il remplace les petits grains dans les gommages visage qui pouvaient se montrer trop abrasifs pour la peau.

Si les ados en raffolent, c'est qu'il "grignote" en douceur les cellules mortes à la surface de l'épiderme en éliminant les points noirs et les petites imperfections au passage. Mais ce qui le rend universel et justifie qu'il squatte aussi de plus en plus des produits pour peaux plus "adultes", c'est qu'il agit également sur les signes visibles de l'âge que sont les taches pigmentaires et surtout qu'il booste l'éclat.

Quelques produits

Paula's Choice - 25% AHA + 2% BHA Exfoliant Peel

44 euros les 30 ml, paulaschoice.fr

Caudalie - Essence Glycolique Concentrée d'Eclat Vinoperfect

23,80 euros les 150 ml, en pharmacie.

Nuxe - Lotion Peeling Eclat Very Rose

30,50 euros les 150 ml, en pharmacie.

L'Oréal Paris - 5% Pure Glycolic Acid Toner Revitalift

© SDP

13,99 euros les 180 ml.

