La chanteuse belge et désormais star internationale vient de rejoindre l'écurie des égéries de la maison parisienne Chanel.

Angèle van Laeken, 24 ans à peine et déjà au firmament de la gloire, vient comppléter le tableau du succès en rejoignant la maison Chanel qui vient d'annoncer qu'elle avait choisi l'énergique blonde comme l'un des visages de sa campagne 2019-2020 pour ses lunettes, à l'instar de Sébastien Tellier et Pharrell Williams côté musicien et Isabelle Adjani et Margaret Qualley côté cinéma. Une campagne qui prône l'audace et le caractère, et qui a choisi des figures incarnant ces valeurs, et couvrant un large spectre générationnel.

Making of de la campagne © Chanel

La Bruxelloise est depuis quelques mois une invitée remarquée des défilés de la maison fondée par Gabrielle Chanel il y a 110 ans cette année. Elle partageait il y a quelques semaines le premier rang au côté des très aguerries Kristen Steward et Lily-Rose Depp, deux égéries maison, au défilé Métiers d'Art Chanel.

Angele, au côté de Kristen Stewart et Lily Rose Depp, deux égéries Chanel au défilé Métiers d'art 2019-2020 de la maison, en décembre 2019 © Getty Images

