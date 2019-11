Beauté: 10 calendriers de l'Avent plus vert(ueux)

De plus en plus de marques privilégient le carton pour la structure de leur calendrier pensé pour être recyclé ou réutilisé. Si les produits restent le plus souvent emballés dans du plastique, ils ont tendance à passer de la taille mini au format voyage. Des avancées écologiques qui ont bien sûr un coût.

Fabriqué en France, cet écrin coloré rassemble des produits emblématiques de la marque en taille découverte, mêlant les nouveautés aux bougies, eaux de toilette, eaux de parfum et produits de soin.Diptyque, 350 euros.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×