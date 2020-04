Depuis le début du confinement, ces maquilleurs et spécialistes du soin délivrent leurs conseils gracieusement sur les réseaux sociaux. Des rendez-vous live à guetter sur leurs comptes pour en profiter.

1--@carolecolombani



...

Quarantaine oblige, c'est depuis sa maison en Corse que celle qui maquille d'ordinaire les stars et officie dans les backstages des plus grands défilés prodigue ses conseils dans ses stories quotidiennes mais également lors de rendez-vous live de 45 minutes organisés plusieurs fois par semaine aux alentours de 17 heures. Elle y alterne les tutos make-up et autres trucs et astuces pour avoir une belle peau et répond aussi en direct aux questions posées par sa communauté. Le tout sans prise de tête et avec (presque) toujours un morceau de ciel bleu dans le cadre.Spécialisée dans les soins à base de produits naturels et bio, parfois même faits maison, la thérapeute bruxelloise propose en live des séances d'automassage avec le franc-parler et l'humour qui la caractérisent. Des rendez-vous annoncés au fil de ses stories sur lesquelles elle répond aussi aux questions de ses fans, parfois même via des vidéos IGTV pour celles qui nécessitent une réponse plus longue. Avec l'avantage de pouvoir être visionnées en différé. Tout son feed est truffé de supers conseils qu'elle approfondit aussi sur son blog. Spécialiste de la cosmétique marine, la marque française, dont les instituts sont fermés pendant toute la durée de la crise sanitaire, a choisi de donner rendez-vous à sa communauté en live sur Instagram pour une série d'activités liées au bien-être. Dans les semaines à venir, elle nous promet entre autres des sessions d'automassage corps et visage, une séance de Pilates, des conseils diététiques et des cours de cuisine saine. Les dates sont annoncées quelques jours avant sur sa page Facebook. En cette période compliquée, l'auteure du livre La Réconciliation - De la haine du corps à l'amour de soi, devenue professeur de yoga, propose tous les soirs à 18 heures, sur son compte Instagram, une méditation dont le thème varie chaque jour. Pour ceux et celles qui souhaiteraient approfondir leur pratique, Lili met aussi à disposition des résumés des séances en accès libre sur IGTV, ce qui permet de choisir celles dont le sujet vous parle le plus. Elle y livre par ailleurs les versions écrites des mantras prononcés chaque soir.