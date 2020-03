La quarantaine devient inéluctable et le confinement à la maison nous plonge dans la monotonie. Que faire? Certaines d'entre nous auront peut-être l'idée de faire ces soins qu'elles ont tant voulu expérimenter sans jamais avoir eu le temps à y consacrer. Mais est-ce une bonne idée.

Ce n'est peut-être pas la priorité en ce moment, certes, mais c'est une question qui pourrait traverser l'esprit de beaucoup d'entre nous. Les mesures gouvernementales se renforcent et la méfiance avec. Pourtant, si l'on peut penser que se faire soi-même des soins est déconseillé - suite notament à la contamination par les mains sur la peau -, il n'en est pas pour autant totalement vrai. On fait le point pour vous avec un spécialiste.

Comment ?

Coronavirus oblige, il est indispensable de respecter certaines mesures

Dominique Tennstedt, professeur au service dermatologique à Saint-Luc, prévient "il n'est pas déconseillé de se prodiguer soi-même des soins, mais il est indispensable de respecter certaines mesures". Pour commencer, la peau et les muqueuses étant des endroits stratégiques à la propagation des bactéries, il est important de toujours bien laver votre peau avant d'appliquer un quelconque soin. Préférez également "des soins brefs afin de limiter les contacts entre les mains et le visage", car si il est important de prendre soin de sa peau, les circonstances obligent quelques adaptations. Ainsi, optez pour des crèmes ou des sérums à absorption rapide, vous aurez le plaisir de vous être chouchoutées et massées le visage, sans trop longtemps être en contact.

Quand ?

Pendant la nuit, le peau se reconstruit et apporte le sébum nécessaire à la protection de la peau

En ce qui concerne le moment idéal, préférez le soir au matin. "Pendant la nuit, le peau se reconstruit et apporte le sébum nécessaire à la protection de la peau - comme une sorte de bouclier. Opter pour un nettoyage en profondeur le matin, c'est donc priver la peau de cette protection essentielle contre les agressions extérieures pendant la journée". Sans oublier les mains, indispensables à laver le plus souvent possible, sans quoi vous risqueriez de contaminer votre visage.

Quels soins ?

"Rappelons aussi qu'il est important d'opter pour des soins adaptés à votre type de peau", poursuit le docteur Tennstedt. En effet, les produits à privilégier ne seront pas les mêmes si on a la peau grasse, mixte ou plutôt sèche. Bien déterminer nos besoins permet de choisir les bons ingrédients et les bonnes formules tout en adaptant leur fréquence d'utilisation. Pour les peaux grasses, délaissez les produits contenant de l'éthanol ou du savon - transformant la fraicheur du soin en une sensation d'irritation - au profit de produits "sébo-régulateur" ou "pH de 5,5". Les peaux mixtes, elles, ont des besoins différents selon les zones du visage. Exit donc les soins gras et astringents, on opte pour des soins qui contrôlent l'excès de sébum sur la zone T tout en préservant une bonne hydratation au niveau des joues. Quant aux peaux sèches, misez sur les produits à base de corps gras, de glycérine ou d'acide hyaluronique - hydratant et renforçant la barrière cutanée.

Des soins, mais à quelle fréquence ?

Si il est indispensable de bien laver sa beau tous les jours, il est en revanche conseillez de ne faire que un ou deux soins par semaine. Pensez également à faire un peeling par mois, ou tous les trois mois pour les épidermes plus sensibles. Et si vous oubliez, une petite pyramide répondra à toutes vos interrogations.

Et si vous ne savez que choisir comme soin, ou que vous avez à fait le tour de tous les produits que vous désiriez essayer, voici quelques recettes faciles à faire à la maison. Masque nourrissant à l'avocat et à la banane (pour peaux sèches) . © Getty Images/iStock Ingrédients : 1/2 avocat très mur, 1 banane et 1c.à soupe de miel Mixez les trois ingrédients ensemble jusqu'à obtention d'une préparation lisse et onctueuse. A étalez sur le visage et à laissez poser 10 min. Masque maison anti-rides Ingrédients : Jus de citron, 1 oeuf et 2c.à café d'huile d'olive. Séparez l'oeuf, jetez le jaune et battez le blanc jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Ajoutez les autres ingrédients et mélangez. A appliquer en fine couche sur la peau et laissez agir durant 20 min. Masque à l'avoine et au citron (pour peaux grasses et mixtes) . © Getty Images/iStock Ingrédients : 2c. à soupe de flocons d'avoine, 2c. à soupe de yaourt et 2c. à café de jus de citron. Mélangez l'avoine et le yaourt puis ajoutez le jus de citron et remuez A appliquer en massant puis à laissez reposer 15 min. Rincez sans frotter. Gommage visage Ingrédients : miel, sucre en poudre et huile d'amande douce Mélangez à parts égales le miel et l'huile d'amande douce. Ajoutez 2c.à café de sucre. A appliquer sur le visage en massant et en insistant sur la zone T. Rincez à l'eau tiède sans frotter. L'eau dissoudra le miel et le sucre et vous laissera l'hydratation de l'amande douce.

V.F.

