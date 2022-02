De plus en plus de produits cosmétiques contiennent des cristaux et autres minéraux précieux. Mais se baigner dans le quartz rose, à l'instar de Cléopâtre, est-il vraiment le garant d'une plus belle peau?

Un bain aux cristaux thérapeutique, un fard à paupières à l'extrait de jade pour un effet smoky eye ou un gommage à la poudre de tourmaline... Ces pratiques rappellent celles de la reine d'Egypte qui prenait des bains au quartz rose et se maquillait les yeux avec de la poudre de malachite pour se protéger contre les maladies... Plus de deux millénaires plus tard, notre société porte à nouveau un intérêt croissant à ces composants. Surtout la génération Z et les Millennials qui croient au pouvoir de ces joyaux. Face à cet engouement, les marques font dès lors habilement référence aux pierres dans leurs nouvelles gammes de make-up. En témoignent, pour ce printemps, la collection Mineral Glow de Dior et son vernis à ongles topcoat "Opal" et le Pure Color Revitalizing Crystal Balm d'Estée Lauder, un baume à lèvres teinté, dont les nuances portent des noms de cristaux. D'autres labels vont plus loin en intégrant carrément ces minéraux dans leurs produits. Fin 2020, la DJ belge Anouk Matton a ainsi lancé AM Cosmetics, une ligne de maquillage contenant des extraits de cristaux censés donner plus de force et de confiance à ses utilisatrices. Quant à la reine de la beauté Huda Kattan, elle croit en l'effet boosteur d'ocytocine de la fine poudre de quartz rose contenue dans son Huda Beauty Rose Quartz Silk Balm. Traditionnellement, les gens ont toujours cru à la capacité des cristaux à se gorger en ondes positives... même si ces bienfaits n'ont jamais été prouvés scientifiquement. "Tout ce qui nous entoure vibre, explique Kelly Himbrecht, fondatrice de la marque belge de soins Les Huit, à l'origine de huit mélanges d'huiles essentielles provoquant un boost mental. L'interaction entre le cristal de roche et notre propre champ énergétique active notre capacité d'autoguérison et purifie notre aura. La lumière, le son et les huiles essentielles produisent eux aussi cet effet. Bien entendu, nos produits ne résoudront pas tous les problèmes, mais ils sont un outil précieux." Selon elle, l'intérêt pour les cristaux découle d'un besoin de prendre soin de sa personne en cette période incertaine. On prête également aux cristaux des vertus pour la peau. Ainsi, le quartz rose aurait un effet apaisant et atténuerait les rougeurs et ridules. Quant à l'améthyste, elle éclaircirait le teint. Ces effets ne sont pas non plus prouvés. "D'après les rares études qui ont été menées, notons un probable effet placebo, précise Jetske Ultee, médecin chercheuse en dermatologie. Aucune preuve scientifique n'a été apportée. Comme ces pierres sont réduites en poudre, on est en droit de se demander ce qu'il advient de leurs qualités de base. Ainsi, le quartz rose se compose essentiellement de silice, tout comme le sable." En revanche, ces matériaux ont des propriétés exfoliantes puisque les petits grains peuvent gommer les cellules mortes. Mais pour ce faire, il n'est pas indispensable de recourir à des variétés précieuses. L'utilisation de cristaux dans les cosmétiques va toutefois au-delà du prétendu boost énergétique ou du gommage. Ainsi, Gemology intègre ces pierres précieuses dans ses soins pour la peau. "Réduites en poudre fine, les petites particules assurent un effet "soft focus" immédiat", explique Jean-Claude Bozou, responsable R&D de la marque française. Un peu comme la nacre, présente dans les crèmes depuis longtemps. "Elles comblent temporairement les ridules et reflètent la lumière, ce qui donne un teint éclatant", poursuit-il. La poudre de diamant est championne en la matière: "Mais il en faut beaucoup: 50 ml de notre crème contiennent 0,2 carat de poudre de diamant, un résidu acheté chez des diamantaires. Le prix d'un flacon de produit s'élève donc à 181 euros." La société Gemology est également fière d'utiliser des oligoéléments et des minéraux tels que le zinc, le fer, le magnésium, le cuivre et le potassium, obtenus par solubilisation de vingt pierres (semi-)précieuses, à l'instar de l'extraction d'un composant actif d'une plante. Selon Jean-Claude Bozou, ces pierres assurent une peau saine. "Des tests cliniques prouvent que le fer a une influence sur le collagène. Le cuivre est un puissant antioxydant. Quant au zinc, il ralentit le processus de vieillissement dû aux UV. Pour hydrater la peau, nous utilisons du jade qui est riche en silicium, et dans le cas d'une peau plus grasse, nous recourons au chrome extrait de rubis." Toutefois, il faut garder en tête que ces extraits minéraux sont en réalité combinés à d'autres composants dont l'effet sur la peau, lui, est prouvé scientifiquement. Ce qui peut fausser l'observation. "L'acide hyaluronique peut combler les ridules et hydrater la peau efficacement, ce qui l'embellit, souligne Jetske Ultee. A mon sens, la poudre de pierre précieuse ne joue aucun rôle en la matière..."