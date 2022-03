Les outils de soin du visage, inspirés de ceux utilisés par les professionnels, promettent une meilleure peau. Mais valent-ils l'investissement? Nous en avons testé quatre.

1. Réduit Spa de Réduit

La technique. Il s'agit d'un diffuseur de brume ultrasonique. Les ultrasons décomposent les soins à base d'eau en un microbrouillard. Les gouttelettes sont 50 fois plus petites que celles des produits traditionnels. Un aimant permet à la brume de pénétrer profondément, afin que les ingrédients soient mieux absorbés.

La technique. Il s'agit d'un diffuseur de brume ultrasonique. Les ultrasons décomposent les soins à base d'eau en un microbrouillard. Les gouttelettes sont 50 fois plus petites que celles des produits traditionnels. Un aimant permet à la brume de pénétrer profondément, afin que les ingrédients soient mieux absorbés. La promesse. De meilleurs résultats et moins de déchets. Selon Réduit, une dosette de soin de 5 ml équivaut à un produit traditionnel de 50 ml. Le test. C'est comme marcher dans un léger brouillard... L'outil fonctionne avec un Skinpod à sélectionner - dans notre cas, le Precision Shield Skinpod pour le renforcement de la barrière cutanée. La brume s'arrête toutes les 5 secondes: c'est le moment de passer à une autre zone. Après la session, on ne ressent presque rien sur la peau, mais elle est douce. Ce qui est pratique, c'est qu'il est possible de pulvériser la bonne dose à chaque fois. Après une semaine, le contenu de notre capsule, qui peut tenir 40 utilisations, n'a quasiment pas diminué. Autre point positif: les formules ne contiennent pas d'ingrédients superflus tels que des agents épaississants ou des parfums, ce qui réduit le risque de réactions.Le verdict. Facile et rapide, on l'adopte.La technique. L'appareil propose un traitement par ultrasons et courant de micro-ampères. Ce dernier activerait le métabolisme cellulaire et la circulation sanguine en s'attaquant aux couches profondes de la peau. Les ondes sonores aideraient, elles, à éliminer les cellules mortes, à nettoyer les pores et à stimuler la production de collagène. La promesse. Un nettoyage en profondeur, un massage raffermissant et un meilleur effet des ingrédients actifs. Le test. Pendant la séance, la peau doit rester "humide" en permanence, qu'on la nettoie ou que l'on y applique un sérum avant. Mieux vaut donc garder un vaporisateur d'eau à portée de main car après trois minutes, le sérum est déjà à moitié absorbé quand on change de zone du visage. Le processus de nettoyage est un peu décevant: contrairement aux vidéos de démo sur YouTube, notre spatule n'est pas pleine de saletés à la fin. La séance de microcourant et d'ultrasons provoque des picotements, pas vraiment désagréables, mais pas relaxants. Au bout de la routine, la peau présente des rougeurs mais elles s'estompent vite. Après une semaine de traitement avec les ampoules Hydramemory et l'outil, notre peau est bien hydratée et nos rides moins visibles.Le verdict. Un nettoyage suivi d'un massage une fois par semaine, pas de souci. Mais un massage de trois minutes tous les jours, c'est un peu trop pour nous... La technique. La cryothérapie aide les sportifs à récupérer plus rapidement. Le froid extrême ralentirait également le vieillissement de la peau. La promesse. Ces bâtonnets de massage remplis de liquide froid stimuleraient la circulation sanguine et le drainage lymphatique. Ils apaiseraient, tonifieraient et purifieraient la peau. Le test. Après un soin du visage professionnel, notre visage est toujours rayonnant. Mais y consacrer, chez soi, cinq minutes ou plus, chaque jour, peut paraître contraignant. Likami offre toutefois une solution intéressante. Nous avons apprécié particulièrement le massage du contour des yeux qui permet de décongestionner un peu la zone -- parfait pour les périodes d'allergie. Le froid donne également un coup de fouet le matin. Bon à savoir: les bâtonnets glissent mieux sur une huile ou un sérum qui ne pénètre pas trop rapidement la peau.Le verdict. A notre grande surprise, nous continuons à nous masser le contour des yeux et les pommettes avec rigueur chaque jour. Cela nous réveille instantanément et les résultats sont visibles.La technique. Derrière cet outil, la luminothérapie par LED et l'Electrical Muscle Stimulation (EMS) qui envoie des impulsions électriques aux muscles pour une peau plus ferme et liftée. Chaque couleur LED a son propre effet sur la peau. La promesse. Huit programmes agissant sur le vieillissement de la peau, les impuretés, les rougeurs et la pigmentation. Le test. Ce sosie de lunettes de ski demande peu d'efforts: appliquer un peu d'eau sur ses tempes - où se trouvent les électrodes -, choisir un programme, mettre les lunettes et laisser travailler en vaquant à ses occupations. Contrairement à l'EMS professionnel, les impulsions de courant sont données en un seul endroit et les muscles ne se contractent pas. On le ressent juste au niveau des tempes et parfois dans un ou l'autre plombage dentaire -- mais sans douleur. Les études de Talika montrent une diminution des rides et une mâchoire liftée après une seule séance. Nous n'avons personnellement pas observé de changement flagrant, mais le groupe test était probalement plus âgé. Malgré une petite réaction allergique, apaisée par un après-soleil, notre peau semble un peu plus rayonnante. Petit plus: la protection oculaire intégrée.Le verdict. Ce soin ne demande aucun effort et peut s'intégrer dans une routine du matin et du soir puisqu'il ne nécessite qu'1 min 30 à 6 minutes. Pratique.Les outils à usage domestique ne sont pas aussi puissants que les appareils professionnels, et leurs résultats sont moindres. Il faut généralement attendre un certain temps pour que les effets soient visibles. La lumière LED et le microcourant, par exemple, nécessitent 12 semaines d'utilisation pour des résultats optimaux. Nous avons testé chaque produit pendant une à quatre semaines. Tous les outils et toutes les technologies ne reposent pas sur autant de recherches scientifiques (indépendantes) qui prouvent leur efficacité. En outre, les fans fidèles revendiquent des résultats visibles puisqu'ils utilisent régulièrement un appareil.