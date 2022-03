Le jury des Belgian Beauty Awards, composé des rédactrices beauté des principaux magazines féminins et lifestyle du pays, a rendu son verdict: pour cette quatrième édition, 13 lauréats se sont distingués parmi les centaines de nouveautés lancées en 2021.

Les deux années de pandémie que nous venons de traverser ont rebattu les cartes de l'industrie de la beauté. L'envie de se faire du bien n'a jamais été aussi prégnante et notre intérêt pour les produits de soin s'en est trouvé renforcé. C'est dans ce domaine que les lancements - de produits mais aussi de marques - ont été le plus nombreux. Une tendance que nous avons souhaité refléter.

Nous avons donc accordé une attention supplémentaire à cette catégorie en distinguant, dans les soins corps et visage, les meilleures innovations issues des différents réseaux de distribution. Autre nouveauté de cette quatrième édition: la disparition de la catégorie "conscious", la durabilité étant désormais - et c'est heureux - une préoccupation de tous les acteurs du secteur qui tendent à proposer davantage de naturalité et des emballages les plus recyclables possible. Du côté des maquillages, nous avons tenu à récompenser un produit par typologie.

Ruth Goossens, la rédactrice en chef de Knack et du Vif Weekend présidait l'assemblée qui s'est réunie le 7 février dernier. Celle-ci se composait des rédactrices beauté des principaux titres féminins et lifestyle du pays: Franciska Bosmans et Isabelle Willot pour Knack et Le Vif Weekend, Charlotte De Loose pour Flair FR et NL, Sanne De Lee pour Libelle, Emilie Sadre pour Femmes d'Aujourd'hui et Sofie Albrecht et Els Keymeulen pour Feeling et Gaël. Parmi les centaines de nouveautés mises sur le marché en 2021, le jury des Belgian Beauty Awards a sélectionné trois nominés par catégorie. Des produits qui ont été testés de manière extensive par l'ensemble des participantes pour élire les 13 lauréats lors d'une réunion animée où chacune des journalistes présentes a pu défendre ses préférences.

--BEST MAKE-UP

© DIANE HENDRIKX

Pour les yeux POP PowderGel Eyeshadow - Shiseido - 29 euros

La texture hybride gel et poudre rend ce fard à paupières particulièrement souple et facile à appliquer du bout des doigts. Il ne migre pas et possède une tenue exceptionnelle. "Mention spéciale aussi pour son boîtier chic et compact qui fait l'éloge de la sobriété: on ne choisit dans les 18 teintes - dans 3 finis - que celle(s) que l'on a vraiment envie d'utiliser", relève Emilie Sadre ( Femmes d'Aujourd'hui).

Pour les lèvres Rouge Dior Forever Liquid - Dior - 43 euros

Ce rouge liquide reste ultraconfortable grâce à sa formule très riche en pigments qui contient un mélange d'huiles et de liants. Le film qu'il laisse sur les lèvres adhère comme une seconde peau et tient des heures sans transfert. Son embout en forme de pétale rend l'application instinctive et inratable. Les couleurs sont tellement intenses qu'un seul passage suffit.

Pour la peau Phyto-Teint Nude - Sisley - 79,50 euros les 30 ml

Fluide et léger comme de l'eau, ce fond de teint réussit à couvrir les petits défauts tout en se rendant invisible. Il unifie en apportant ce "glow" qui donne bonne mine. Grâce à la présence d'acide hyaluronique, il hydrate aussi toute la journée.

--BEST SKINCARE

© DIANE HENDRIKX

Luxury Masque Eclat Superkind - Tata Harper - 66 euros les 100 ml

Tata Harper est depuis douze ans l'une des pionnières des soins bio haut de gamme. Dans la ligne Superkind, elle a exclu l'usage des huiles essentielles potentiellement allergènes, rendant ce masque exfoliant compatible avec les peaux même les plus réactives. Celui-ci laisse la peau douce et lisse, sans effet secondaire.

Budget Sérums - Routinely - 29,90 euros les 25 ml

Les sérums sont devenus en quelques années les piliers de nos routines beauté. Chacun des treize produits mise sur un nombre limité d'ingrédients choisis pour cibler des besoins bien spécifiques. Un algorithme permet de trouver facilement le ou les soins qui vous conviennent. Et d'établir ainsi un rituel sur mesure.

Pharmacy Sérum Vinergetic C+ - Caudalie - 42,20 euros les 30 ml

La vitamine C, bien que difficile à stabiliser en cosmétique, est l'un des actifs les plus populaires du moment grâce à son rôle à la fois préventif - c'est un antioxydant puissant - et correcteur, elle qui agit sur la texture et l'apparence de la peau. "En proposant ce sérum, Caudalie s'inscrit une fois de plus complètement dans l'air du temps avec ce soin unisexe et sans parfum qui défatigue les traits grâce à sa texture fraîche si agréable à appliquer", note Isabelle Willot ( Knack et Le Vif Weekend).

--BEST PERFUME

© DIANE HENDRIKX

For women Synthetic Jungle - Frederic Malle - 160 euros les 50 ml

Ode aux parfums chyprés des années 70, ce jus complètement atypique, signé Anne Flipo, n'a laissé personne indifférent dans notre jury. On est ici face à une explosion de senteurs vertes que l'on verrait tout droit sorties d'une jungle imaginaire. Une évocation tout sauf textuelle de la nature retranscrite à partir de notes de synthèse. Décoiffant.

For men Paris-Edimbourg - Chanel - 135 euros les 125 ml

Cinquième opus de la collection des Eaux de Chanel, l'escale en Ecosse imaginée par Oliver Polge est sans conteste la plus masculine de ces fragrances non genrées. Son sillage évoque le parfum d'une veste de tweed au retour d'une balade dans la nature sauvage des Highlands. "Un jus à la fois subtil et puissant mêlant des notes fraîches et boisées. Je le porte volontiers aussi", résume Sanne De Lee ( Libelle).

--BEST BODYCARE

© DIANE HENDRIKX

Pharmacy Hyaluron-Filler + Elasticity Crème mains anti-taches et anti-âge SPF30 - Eucerin - 16,99 euros les 75 ml

Si l'on pense à protéger quotidiennement son visage du soleil, les mains sont souvent oubliées et pourtant, ce sont elles qui bien souvent vont trahir notre âge à cause du vieillissement prématuré induit par les rayons UV. "Ce soin pour les mains est une vraie crème à tout faire: elle hydrate, combat l'apparition des taches pigmentaires et le vieillissement et protège du soleil. Elle rend les mains soyeuses instantanément. Son parfum est frais et agréable, ce qui ne gâche rien", énumère Charlotte De Loose ( Flair FR et NL).

Luxury Baume Corps Super Hydratant - Clarins - 45,30 euros les 200 ml

Cette toute nouvelle formule enrichie en beurre de karité contient un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. Il nourrit et hydrate même les peaux les plus sèches. On valide aussi les tutos en ligne qui donnent des conseils d'application. "Un pur moment pour moi grâce à cette crème pour le corps délicieusement parfumée, que je préfère appliquer le soir après la douche: c'est génial de se réveiller avec une peau de bébé", se réjouit Els Keymeulen ( Feeling et Gaël).

Budget Skin Food Body Lotion - Weleda - 14,99 euros les 200 ml

Les fans de la gamme Skin Food trouve ici une version plus légère de l'un des produits cultes de Weleda, qui vient de fêter ses 100 ans. Les actifs apaisants comme les extraits de pensée sauvage, de calendula bio et de camomille bio sont toujours bien présents, tout comme la signature olfactive addictive. La formule est composée à 100% d'ingrédients d'origine naturelle et est totalement végane.

--BEST HAIR PRODUCT

© DIANE HENDRIKX

Elseve Extraordinary Oil More than Shampoo - L'Oréal Paris - 6,49 euros les 200 ml

Les soins multiusage ont le vent en poupe car le temps manque parfois pour s'occuper correctement de ses cheveux au quotidien. Celui-ci lave, démêle et nourrit sans alourdir, en un seul geste. "Ce produit nettoie comme un shampooing et soigne comme un masque. Il rend les cheveux instantanément lisses, brillants et doux, tout en étant respectueux des cuirs chevelus sensibles", souligne Sofie Albrecht ( Feeling et Gaël).

--BEST BELGIAN PRODUCT

© DIANE HENDRIKX

Sérum intensifiant pour les cils - Beautical - 69,95 euros les 3 ml

Qui n'a pas rêvé d'avoir des cils plus fournis? Cette formule concentrée améliore considérablement leur apparence générale, en les nourrissant de l'intérieur pour les rendre plus épais, plus denses et plus brillants. Une seule application quotidienne suffit pour espérer voir les premiers résultats au bout de deux ou trois semaines. "Mes cils sont visiblement plus longs et plus forts. Ce n'est pas donné, mais après six mois, le tube n'est toujours pas vide et je l'utilise en entretien deux fois par semaine", observe Franciska Bosmans ( Knack et Le Vif Weekend).

