Vous n'avez pas attendu les mesures sanitaires pour découvrir les plaisirs de l'exercice à domicile? Ces trois nouveaux gadgets high-tech vont rendre votre pratique encore plus physique.

1. seigneur des anneaux

On l'a vue au coeur d'une scène compromettante du reboot de Sex and the City. La bague connectée Oura troisième génération a été en développement durant quatre ans. De quoi affiner visuellement ses lignes, mais aussi la pourvoir d'un capteur optique de fréquence cardiaque pour un suivi total, lecture du taux d'oxygène dans le sang compris. Le patron de Twitter Jack Dorsey et le prince Harry sont déjà conquis. Promettant d'être "l'appareil de musculation domestique le plus performant au monde", ce système d'entraînement qui fait aussi office de coach à domicile combine machine et poids libres pour des sessions de fitness complètes. Monté au mur, cet objet numérique qui allie efficacité et design léché risque bien de rattraper la marque Peloton en tête du marché du sport à la maison. Derrière ses faux airs d'armoire design, Tempo Move renferme un ensemble de poids et haltères intelligents, reliés à votre télévision ou à votre smartphone pour des séances de coaching en temps réel, calibrées au gramme près.