Envie de se poser, pour quelques heures ou pour la journée, sans partir au bout du monde? Quatre nouveaux espaces wellness viennent d'ouvrir leurs portes en Belgique. A découvrir pour en revenir déconnecté.

1. En pleine nature

Installé en plein coeur du parc national de la Haute Campine, au bord d'un lac jouxtant un terril verdoyant, le tout nouveau centre Elaisa Energetic Wellness - accessible uniquement sur réservation afin de limiter l'entrée à 400 personnes au maximum -, décline sur plus de 7500 m² des espaces de soins et de détente inspirés par les cinq éléments et les cultures - parfois même disparues - du monde entier. Répartis sur trois étages, pas moins de 10 saunas différents - dont le Temazcal mexicain datant de la civilisation maya -, un hammam ottoman et trois piscines intérieures et extérieures sans chlore attendent le visiteur qui pourra aussi opter pour des séances de gommage et de versement à base d'huiles essentielles. L'offre de soins - à réserver en supplément avant l'arrivée - contribuera à rendre l'expérience plus originale. Cela va de la détox tibétaine aux massages aux cristaux chauffés ou au bain sonore sur table en pierre de lave. L'endroit, accessible uniquement par navettes électriques, accueille aussi un restaurant bien-être. Soins pour le visage et le corps ou relaxation pure... Le spa Deep Nature qui vient de rouvrir, début janvier, au troisième étage de la tour Up-Site a été conçu telle une bulle de relaxation en plein coeur de Bruxelles. Dans ce petit cocon de 600 m², le Jacuzzi offre une vue plongeante sur le canal et le quartier maritime, particulièrement agréable à la tombée de la nuit. On y retrouve bien sûr tous les équipements traditionnels: longue piscine propice à la natation, sauna, hammam avec salle de gommage, salle de fitness, douches sensorielles et bancs de relaxation avec tisanerie, ainsi qu'une vaste carte de soins. L'originalité du lieu réside dans le fait qu'il est désormais exclusivement privatif. Il est possible de réserver l'espace wellness uniquement ou de combiner avec des massages, le prix dépendant du service choisi. Niché à l'entrée de la forêt de Soignes, à quelques minutes à peine du centre de Bruxelles, dans une imposante bâtisse bordée d'un jardin accueillant, cet espace dédié au bien-être et à la connaissance de soi propose bien sûr tous les services que l'on peut attendre d'un spa urbain - sauna, hammam, gommage, balnéo et une large carte de massages - mais le coeur de ce lieu atypique réside dans le vaste dôme en forme d'oursin de mer qui lui a donné son nom. C'est dans le bassin qu'il abrite que se pratique le soin signature de l'établissement. Dans une eau chauffée à 35°C, on s'abandonne, soutenu par des flotteurs, aux bras du praticien qui en vous déplaçant et en vous manipulant en douceur vous aide à lâcher prise et à libérer vos tensions tant physiques que psychiques ou émotionnelles, l'expérience se voulant proche de celle vécue dans le ventre maternel. L'endroit accueille aussi une équipe pluridisciplinaire d'experts accessibles en consultation individuelle. Le restaurant de Julien Van Den Neste - ouvert midi et soir - fait la part belle à une cuisine bio, naturelle et de saison. A deux pas du lac de la cité estudiantine de Louvain-la-Neuve, le nouveau resort urbain du groupe Martin's Hotels accueille un espace wellness - spa, fitness et thermes - accessible à ses clients et aux extérieurs, à la journée ou selon des formules d'abonnement longue durée. Plusieurs saunas - méditerranéen et finlandais -, une fontaine de glace, des douches "expérience" et une banquette infrarouge jouxtent la piscine intérieure de 18 mètres de longueur qui compte un couloir de nage et un espace jets. Sur la carte du spa, on retrouve les rituels délassants de la marque Cinq Mondes qui donnent un accès gratuit à la zone des thermes dès que l'on réserve un soin de 50 minutes. Il est aussi possible de faire appel aux services d'un coach pour établir un programme de cardio et musculation personnalisé. De nombreux cours collectifs - spinning, yoga, fit danse... - sont également proposés tout au long de la journée en complément des machines en libre accès. La brasserie B Comme privilégie, quant à elle, les spécialités belges à partir de produits du terroir local.