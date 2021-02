Ce lundi matin est douloureux ? Le froid assaille tout votre corps, et vous vous apprêtez à ingurgiter quatre tasses de café pour vous sentir mieux ? Ça tombe bien : c'est exactement ce qu'on vous propose... de ne pas faire. Pendant plusieurs jours.

Oui, nous sommes cruels. Non seulement cela fait maintenant une semaine que vous ne buvez plus d'alcool, mais en plus, vous allez aujourd'hui franchir un nouveau cap : réduire drastiquement votre consommation café... voire l'arrêter. Au moment de programmer ce challenge dans notre agenda (et donc, le vôtre), on ne savait évidemment pas que notre pays serait sous la gouverne d'un vortex polaire, qu'on devrait gratter notre pare-brise et qu'on aurait de la neige jusqu'aux genoux. Et on vous l'avoue : nous aussi, ce matin, notre tasse de caféine bien chaude et ses arômes douceâtres risquent de nous manquer.

Pourquoi tenter de s'en passer, au moins temporairement ? D'abord pour varier un peu les plaisirs, parce qu'il y a de fortes chances pour que vous soyez légèrement accro à la chose, même si vous pensez que non (voilà, c'est ça : comme l'alcool). Ensuite pour diminuer vos risques d'hypertension, retrouver des nuits plus douces ou même soulager votre système digestif. On ne dit pas que le café n'a pas de qualités, mais disons qu'il présente aussi des inconvénients que d'autres boissons "matinales" n'ont pas forcément. Et qui, elles aussi, sont capables d'offrir ce petit "coup de boost" nécessaire à tout être humain qui se respecte, surtout quand l'hiver est là, si proche, si rude, si blanc, presque canadien.

Mais ne vous enfuyez pas : on a des alternatives. Non, pas une lampée de whisky. Et non, pas un Nesquik bien fumant. Ce qu'on vous propose, c'est plutôt d'essayer des thés dont vous ignoriez (probablement) l'existence et qui sont tout autant capables de vous réchauffer les entrailles. A condition de chercher un peu, vous verrez qu'il y en a pour tous les goûts et, surtout, qu'il y en a de toutes les couleurs : vert, noir, rose, orange... Avantage de la démarche ? Les thés sont pleins de vertus pour la mise en éveil du corps, pour la purification des organes ou la relaxation générale. Bien sûr, chaque thé ayant ses propres atouts, on vous suggère de demander conseil auprès d'enseignes ou de maisons de thé qui en connaissent un paquet... pardon, un sachet en la matière. Le comptoir D thé, L'univers du thé, Le palais des thés, etc. Ce ne sont pas les spécialistes qui manquent dans nos contrées. Alors, demain matin, thé ou café ? (attention, il y a un piège).

Bonne neige !

N.B.

