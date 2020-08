Fin des vacances, retour à l'école ou au travail, rythme soutenu voire effrené qui reprend le dessus, la rentrée est souvent synonyme de stress et/ou d'angoisse. Peut-être encore plus celle de cette année, qui survient après des vacances où l'on n'a pas forcément pu voyager ou faire le plein de contacts sociaux salvateurs. Pour y remédier et qu'elle se passe au mieux, dans un climat détendu, voici quelques remèdes, disponibles dans les boutiques bio, chez les herboristes ou en pharmacie et parapharmacie.

L'hydrolat de fleur d'oranger

La fleur d'orange est la fleur blanche parfumée issue du bigaradier © DR

L'hydrolat est l'eau de distillation d'huiles essentielles. Celui de fleur d'oranger est reconnu pour ses vertus apaisantes, en cas de choc, de profonde tristesse, ou de stress , comme celui que peut générer la rentrée - scolaire ou au travail - surtout pour ceux qui n'auraient pas eu (suffisamment) de congés ou ne seraient pas partis en vacances.

Véritable rééquilibrant émotionnel, la fleur d'oranger aide aussi pour lutter contre les addictions, qui auraient du reste être raviver quand on est anxieux.

Comment l'utiliser ?

Prendre une cuillère à soupe dans un litre d'eau, tous les jours, pendant trois semaines.

Une cuillère à café d'hydrolat de fleurs d'oranger dans un verre d'eau vous calmera et apaisera.

Environ +/- 5,50 euro les 200 ml

Les huiles essentielles de pruche

. © DR

Jadis, l'écorce de cet arbre poussant au Canada servait pour transformer les peaux animales en cuir. Aujourd'hui, cet arbre est connu pour les vertus de ses tisanes et huiles essentielles, au puissant pouvoir au niveau psycho-émotionnel. Anxiété, fatigue mentale, nervosité, stress, dépression, peur (en particulier celle liée à la mort), perte de confiance en soi, l'huile essentielle de pruche est particulièrement recommandée pour favoriser le fameux lâcher-prise, car elle reconforte, rééquilibre le système nerveux,calme les maux de l'esprit ce qui a pour vertu indirecte de stimulel'ensemble de l'organisme.

Comment l'utiliser?

Diluer quelques gouttes dans une huile végétale puis masser la zone du plexus solaire à l'aide de ce mélange.

Valdispro Cannabis sativa

. © DR

Du cannabis? Mais c'est illégal, vous dites-vous. Oui, encore aujourd'hui en Belgique. Pourtant, à travers le monde ses vertus sont reconnues, notamment celles du CBD.

Etudié depuis le milieu du 18e siècle, on connait désormais les vertus du CBD: calmant sur le système nerveux, régulateur de la libération d'hormones, il dissout l'anxiété. Une ou deux de ces gélules avalées quotidiennement permet d'apporter calme et sérennité, aide à apaiser l'esprit et contribue à une relaxation optimale, et ce très rapidement.

Cette formule contient contenant 250 mg de Cannabis Sativa L. et 120 mg de Valeriana officinalis Evidemment ce produit a été contrôlé et approuvé par le SPF Santé publique. Il a obtenu une dérogation pour l'utilisation d'huile de cannabis pressée à froid dont la teneur en THC est, comme exigé, inférieure à 10 mg/kg. À tester en toute décontraction donc.

13,90 euros la boîte de 24 gélules, pour adultes.

