Pour bien dormir, il faut que le corps se refroidisse. Une chose pas toujours simple en cas de forte chaleur. Premier conseil : enlevez votre pyjama, et ce, pour plusieurs raisons.

Faire baisser la température du corps est très important pour l'endormissement et la qualité du sommeil. Pour bien dormir, on conseille généralement que la température dans la chambre à coucher soit maintenue à 18°C. Un objectif pas toujours simple en cas de fortes températures. Voici néanmoins quelques conseils pour faciliter l'atterrissage dans les bras de Morphée :

Le plus évident : dormir nu

En évitant d'engoncer son corps sous différente couche, on le laisse respirer et il va plus rapidement se refroidir. Attention cependant à tout de même le recouvrir d'un drap. En effet, pendant la nuit, le corps ne régule pas sa température et il se peut qu'on se retrouve à frissonner au petit jour. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux dormir nu sous un drap qu'en pyjama sans couverture. Et ce, pour une raison toute simple: notre température se modifie en fonction de l'heure et il est plus facile de baisser ou remonter un drap que d'enlever un bout de pyjama.

Mieux encore, pour éviter le développement de micro-organismes comme des mycoses, dormez même sans culotte. Cela a aussi un autre avantage, celui de réveiller la libido, car le "peau à peau" dégage de la sérotonine et des endorphines, des hormones libérées pendant l'acte sexuel. On évitera cependant de rester collé serré toute la nuit, car les corps se réchauffent mutuellement.

Prendre une douche tiède

On précise bien tiède et pas froide. Car si elle est trop froide, le corps va réagir en fabricant de la chaleur.

© Thinkstock

Boire une infusion à température ambiante

C'est dans le même ordre d'idée que la douche. Une boisson chaude n'est pas nécessaire, pas plus qu'une boisson glacée. La boisson à température ambiante, par contre, permet, comme la douche tiède, de réguler la température du corps. Et en choisissant des tisanes à l'aubépine, l'houblon, ou encore la camomille, on en renforce encore les effets.

On humidifie les draps et on les préfère en coton

Pulvérisez de l'eau sur vos draps puisque, en s'évaporant, l'humidification crée du froid. Les draps et la pièce sont donc plus frais. On privilégie aussi le coton, puisque le lin absorbe moins et que les matières synthétiques font transpirer.

On mange léger le soir

Un repas pantagruélique en soirée demande beaucoup de travail à votre système digestif. Il tournera donc encore à plein régime une fois couché. Ce qui à son tour augmente la température corporelle. On évitera donc les repas riches en protéines et en gras, mais avec suffisamment de féculent pour ne pas se perdre dans le grignotage nocturne.

