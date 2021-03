Actuellement, près d'un Belge sur trois serait insomniaque, un véritable fléau, sans compter les autres troubles du sommeil. Le stress lié à la pandémie joue un rôle central dans cette incapacité à se laisser aller dans les bras de Morphée, mais également les mesures mises en place pour contrer la propagation du virus. Pour y remédier, nous avons demandé à une herboriste des pistes, pour mettre la nature et les plantes à contribution pour retrouver la quiétude la nuit, et l'énergie la journée.

Avant toute chose, quand on est à la recherche de remèdes naturels pour venir à bout de troubles du sommeil, le mieux à faire est de rendre visite à son herboriste, afin qu'il cible la cause de ce trouble, pour en déterminer le rémède approprié.

Toutefois, Louise Dimanche de l'Herboristerie de Louise à Saint Gilles, a accepté de nous donner quelques pistes pour remédier à ces petits maux nocturnes qui font pâtirent nos nuits. Parce qu'avoir un sommeil haché, écourté, torturé, c'est aussi souvent avoir des journées moins agréables, du fait de la fatigue.

Voici ses préconisations générales.

Lire aussi : Louise Dimanche, mon herboriste bien aimée

Difficultés à s'endormir

Pour faciliter l'endormissement, démarrer avec des infusions. Une cuillère à café de ces plantes, infusée 10 à 15 minutes dans une tasse d'eau chaude, à boire 1h avant d'aller se coucher. Les plantes qui aident à s'endormir sont la passiflore - qui aura un effet un peu "assommant"-, l'aubépine - qui déstresse -, la marjolaine, la camomille, la lavande, qui toutes les trois apaisent, et ont bon goût, la camomille étant en plus digestive.

On parle beaucoup en ce moment de la valériane, mais il faut savoir que cette plante, contrairement à celles précédemment citées, ne peut pas être prise en continu, mais seulement durant une période de 15 jours maximum.

On peut aussi mettre sur son oreiller quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande officinale maillette ou de petit grain bigarade (orange amer). Ou en diffusion, une demi-heure avant de se glisser sous les draps.

Réveil en plein nuit, avec difficulté à se rendormir

D'abord, pour éviter de se réveiller en plein nuit, boire une heure avant de se coucher une tisane Bonne nuit.

Cette difficulté à se rendormir est le plus souvent lié aux ruminations. La camomille aide à les calmer, ainsi que les Fleurs de Bach white chestnut (marronnier blanc).

Pour ceux qui n'aiment pas les tisanes, quelques gouttes de teinture-mère fera aussi l'affaire.

© Getty Images/iStockphoto

Les hydrolats sont aussi un moyen efficace : celui de fleur d'oranger, de camomille - ceux-ci convenant aussi parfaitement aux enfants - et de verveine, à raison d'une cuillère à café avant d'aller se coucher.

Si les ruminations vous réveillent, 2 gouttes de Fleurs de Bach white chestnut sur la langue au moment de ce réveil intempestif pourra aider à retrouver le sommeil.

Se réveiller en pleine nuit et avoir du mal à se rendormir peut aussi est le signal d'un problème de foie. Dans ce cas, consommer du pissenlit - drainant hépatique - et de la mélisse - qui facilite la digestion - est bienvenu.

Certains compléments alimentaires offrent de bon résultats sur ce type de problème, demandez alors conseils à votre herboriste, ou pharmacien. Si malgré cela, vous ne retrouvez pas le sommeil en pleine nuit, consulter un médecin pour faire un check up est sans doute judicieux.

Difficulté à se réveiller le matin

Si le matin, vous avez grand peine à vous réveiller et vous sortir de vos brumes de la nuit, une tisane tonique vous aidera. En combinant l'ortie, la cassis, et la menthe poivrée, vous obtenez un cocktail reminéralisant, tonique et frais, qui, infusé 5 à 10 minutes, stimulera votre énergie.

Cet état peut aussi révéler une fatigue émotionnelle, auquel cas, 2 gouttes de Fleurs de Bach Olivier à cinq reprises dans la journée pourrait vous permettre de vous soulager.

. © Getty Images

Si la fatigue est à la fois émotionnelle et physique, autrement dit digestif mais aussi de l'ordre de la digestion des émotions, 10 gouttes de macérat de bourgeons de figuier, tous les soirs, pendant 3 semaines vous apaisera. Notez que les deux ou trois premières nuits, vos rêves pourraient s'avérer remuants. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.

Impression de fatigue au réveil

Si quand vous vous réveillez, vous vous sentez aussi fatigué que la veille, buvez une cuillerée d'hydrolat de cassis ou d'hydrolat de laurier - réputé pour donner du courage - diluée dans une tasse d'eau, chaude de préférence.

La Rhodiola rosea - plante utilisée notamment dans la médecine traditionnelle chinoise - par son action sur la sérotonine (hormone du bonheur notamment) et la dopamine (homone du plaisir, de la récompense) a la capacité de rééquilibrée le taux de stress dans le sang. En absorber permet de retrouver la vitalité et la concentration qui vous manque peut-être. Elle se trouve sous forme d'ampoule (à privilégier plutôt que les comprimés) en complexe. À prendre en cure de 20 jours.

. © Getty Images

Le safran est aussi un anti dépresseur naturel, donc une cure pourrait bien vous rendre votre bonne humeur

Enfin, en cas de fatigue chronique, disponible en ampoule, le plasma de quinton - qui n'est autre qu'une solution saline hautement concentrée en minéraux - reminéralisera votre organisme, favorisera votre sommeil et au réveil, l'énergie.

Evidemment, ces recommandations sont générales. Bien sûr, une discussion avec un herboriste permettra de cibler au mieux vos besoins, et d'y joindre un remède. Et si ces troubles persistent et se renforcent, n'hésitez pas à consulter votre médecin.

Herboristerie de Louise, rue Paul Dejaer 13 , 1060 Saint Gilles.www.herbodelouise.be

Avant toute chose, quand on est à la recherche de remèdes naturels pour venir à bout de troubles du sommeil, le mieux à faire est de rendre visite à son herboriste, afin qu'il cible la cause de ce trouble, pour en déterminer le rémède approprié. Toutefois, Louise Dimanche de l'Herboristerie de Louise à Saint Gilles, a accepté de nous donner quelques pistes pour remédier à ces petits maux nocturnes qui font pâtirent nos nuits. Parce qu'avoir un sommeil haché, écourté, torturé, c'est aussi souvent avoir des journées moins agréables, du fait de la fatigue. Voici ses préconisations générales. Pour faciliter l'endormissement, démarrer avec des infusions. Une cuillère à café de ces plantes, infusée 10 à 15 minutes dans une tasse d'eau chaude, à boire 1h avant d'aller se coucher. Les plantes qui aident à s'endormir sont la passiflore - qui aura un effet un peu "assommant"-, l'aubépine - qui déstresse -, la marjolaine, la camomille, la lavande, qui toutes les trois apaisent, et ont bon goût, la camomille étant en plus digestive. On parle beaucoup en ce moment de la valériane, mais il faut savoir que cette plante, contrairement à celles précédemment citées, ne peut pas être prise en continu, mais seulement durant une période de 15 jours maximum. On peut aussi mettre sur son oreiller quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande officinale maillette ou de petit grain bigarade (orange amer). Ou en diffusion, une demi-heure avant de se glisser sous les draps. D'abord, pour éviter de se réveiller en plein nuit, boire une heure avant de se coucher une tisane Bonne nuit.Cette difficulté à se rendormir est le plus souvent lié aux ruminations. La camomille aide à les calmer, ainsi que les Fleurs de Bach white chestnut (marronnier blanc). Pour ceux qui n'aiment pas les tisanes, quelques gouttes de teinture-mère fera aussi l'affaire. Les hydrolats sont aussi un moyen efficace : celui de fleur d'oranger, de camomille - ceux-ci convenant aussi parfaitement aux enfants - et de verveine, à raison d'une cuillère à café avant d'aller se coucher. Si les ruminations vous réveillent, 2 gouttes de Fleurs de Bach white chestnut sur la langue au moment de ce réveil intempestif pourra aider à retrouver le sommeil. Se réveiller en pleine nuit et avoir du mal à se rendormir peut aussi est le signal d'un problème de foie. Dans ce cas, consommer du pissenlit - drainant hépatique - et de la mélisse - qui facilite la digestion - est bienvenu. Certains compléments alimentaires offrent de bon résultats sur ce type de problème, demandez alors conseils à votre herboriste, ou pharmacien. Si malgré cela, vous ne retrouvez pas le sommeil en pleine nuit, consulter un médecin pour faire un check up est sans doute judicieux. Si le matin, vous avez grand peine à vous réveiller et vous sortir de vos brumes de la nuit, une tisane tonique vous aidera. En combinant l'ortie, la cassis, et la menthe poivrée, vous obtenez un cocktail reminéralisant, tonique et frais, qui, infusé 5 à 10 minutes, stimulera votre énergie. Cet état peut aussi révéler une fatigue émotionnelle, auquel cas, 2 gouttes de Fleurs de Bach Olivier à cinq reprises dans la journée pourrait vous permettre de vous soulager. Si la fatigue est à la fois émotionnelle et physique, autrement dit digestif mais aussi de l'ordre de la digestion des émotions, 10 gouttes de macérat de bourgeons de figuier, tous les soirs, pendant 3 semaines vous apaisera. Notez que les deux ou trois premières nuits, vos rêves pourraient s'avérer remuants. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.Si quand vous vous réveillez, vous vous sentez aussi fatigué que la veille, buvez une cuillerée d'hydrolat de cassis ou d'hydrolat de laurier - réputé pour donner du courage - diluée dans une tasse d'eau, chaude de préférence. La Rhodiola rosea - plante utilisée notamment dans la médecine traditionnelle chinoise - par son action sur la sérotonine (hormone du bonheur notamment) et la dopamine (homone du plaisir, de la récompense) a la capacité de rééquilibrée le taux de stress dans le sang. En absorber permet de retrouver la vitalité et la concentration qui vous manque peut-être. Elle se trouve sous forme d'ampoule (à privilégier plutôt que les comprimés) en complexe. À prendre en cure de 20 jours. Le safran est aussi un anti dépresseur naturel, donc une cure pourrait bien vous rendre votre bonne humeur Enfin, en cas de fatigue chronique, disponible en ampoule, le plasma de quinton - qui n'est autre qu'une solution saline hautement concentrée en minéraux - reminéralisera votre organisme, favorisera votre sommeil et au réveil, l'énergie. Evidemment, ces recommandations sont générales. Bien sûr, une discussion avec un herboriste permettra de cibler au mieux vos besoins, et d'y joindre un remède. Et si ces troubles persistent et se renforcent, n'hésitez pas à consulter votre médecin.