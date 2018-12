Guru Jagat, figure du yoga kundalini, en 5 mots

Kundalini Quand Guru Jagat découvre le milieu du yoga, dans les années 2000, elle a l'impression d'un monde " particulièrement égocentrique et plein de complaisance ". Sa vision évolue quelques années plus tard, alors qu'elle se familiarise avec le yoga kundalini. " New York se remettait à peine du drame du 11 septembre, et la conscience collective avait changé du tout au tout. Après 20 secondes de battements de bras bizarres, j'ai ressenti une expérience physique d'élévation et de clarté d'esprit qu'aucune autre pratique spirituelle ne m'avait jamais permis d'atteindre. "

Femmes Le yoga kundalini est ouvert à tous, mais Guru Jagat a décidé d'oeuvrer particulièrement pour les femmes, avec notamment un programme sur l'entrepreneuriat féminin : " Aucun observateur ne le niera : le futur est féminin. Mais en cette période de nouvelle émancipation, je trouve des femmes qui expérimentent une découverte d'elles-mêmes. Nous savons que nous ne sommes pas " pareilles " que les hommes. Mais nous ne sommes certainement pas intéressées par les rôles rigides et limités autrefois associés au féminin. "

Hommes " Il ne faut pas oublier les hommes. J'ai le sentiment qu'ils ont peur d'être laissés de côté dans cette évolution ", observe la yogi. Sa réponse ? Un programme dédié et une ouverture. " Un lieu sûr pour que les messieurs puissent s'élever est aussi important que le travail des femmes. C'est pourquoi j'ai créé Aquarian Men's League et j'invite ceux-ci aux enseignements pour les dames. Beaucoup ont envie de comprendre ces dernières de manière plus profonde et y gagnent en puissance et confiance. "

Concert Si spirituelle soit la pratique du yoga, ce sont les " résultats concrets " qui ont amené Guru Jagat à devenir yogi : " C'est bien de parler de l'amour, de lumière, de pouvoir, d'évolution, mais nous avons besoin d'un " comment ", d'une " technologie " pour amener ces idéaux dans la réalité. (...) Le yoga, en particulier kundalini, et la méditation ajustent votre expérience émotionnelle, psychique et énergétique de manière concrète. Ensuite, le reste du monde fait de même. "