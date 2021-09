La société française Livlab revient avec une nouvelle invention qui aide à trouver plus facilement le sommeil: le livre audio Hoombook.

La société française Livlab a été créée par trois français, tous les trois anciens insomniaques, c'est important de le souligner pour leur secteur d'activités. Leurs différentes inventions proposent en effet d'aider les utilisateurs à trouver plus facilement le sommeil. Leur premier produit, le petit boitier "Dodow" (voir notre test ici), se base sur la cohérence cardiaque, accompagnée de lumières hypnotisantes, pour facilier l'endormissement.

Ils reviennent aujourd'hui avec un "carnet de voyage audio", le Hoombook. En collaboration avec des hypnothérapeutes, ce "livre" au format compact et au design soigné est une solution ludique et inédite pour aider les personnes qui ont du mal à trouver le sommeil - perturbés par le stress, les insomnies ou l'omniprésence des écrans - à tomber dans les bras de Morphée.

Tout repose sur la déconnexion totale, à travers une méditation guidée. Loin des ondes et des écrans, on se laisse bercer par l'une des histoires hypnotiques aux noms enchanteurs - "L'Auberge au bord du monde", "Par-delà les forêts" - que contient le livre (plus de 100 heures d'écoute). 6 thèmes sont proposés, tous composés de 4 épisodes et de 2 méditations. Le livre propose aussi de lâcher prise en écoutant des sons purs de la nature. Bonus : les histoires contées fonctionnent aussi sur les enfants, en favorisant une petite bulle de détente avant d'aller au lit.

© dr

Le Hoombook est disponible chez Nature et Découvertes ou en ligne. Prix conseillé: 79 euros.

