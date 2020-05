Le secteur du fitness demande la réouverture rapide de ses centres de sport

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

La Fédération Fitness.be invite lundi le gouvernement à donner des informations plus précises quant à la réouverture des centres de fitness. Le sport contribue au bien-être physique et mental de la population et est donc une partie de la solution dans la lutte contre le virus, d'après la Fédération. L'association réclame une reprise rapide des activités du secteur.