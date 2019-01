Les conseils et remèdes naturels d'une herboriste pour affronter l'hiver, en pleine forme

Fin janvier. Il neige, il fait froid et il reste encore presque deux mois d'hiver. Le traverser en forme est tout à fait possible, si tant est qu'on se ménage et qu'on donne quelques petits coups de pouce à son organisme pour fortifier ses défenses immunitaires. Et pour cela, des réponses naturelles efficaces existent. Notre herboriste préférée nous livre ses conseils.