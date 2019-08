"Les orgasmes sont importants". Voici la simple et bonne raison qui motive Lily Allen à se lancer dans un tout nouveau projet: créer sa propre gamme de jouets pour adultes.

La chanteuse et maman de deux enfants a annoncé cette nouvelle lors d'un festival en Angleterre. "Je ne devrais probablement pas en parler. Je n'ai même pas encore fait de communiqué de presse ou quoi que ce soit", lance-t-elle.

"Les orgasmes sont importants, mesdames. Et j'ai l'impression que l'on n'a pas encore tiré tout le profit du marché des sex toys des célébrités", précise l'interprète de 'It's Not Fair'. Ainsi, elle a annoncé déjà développer un vibromasseur clitoridien. Très ouverte sur ses relations sexuelles de manière générale, la chanteuse de 34 ans s'est dite "heureuse de pouvoir parler de cela".

Lily Allen n'est pas la première star à se lancer dans le business des jouets coquins. Mel B et Gwyneth Paltrow se sont elles aussi attaquées au marché du plaisir féminin.