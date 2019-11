opinion

On a testé: agir et penser comme Dark Vador

Pour être honnête, j'ai toujours trouvé la réputation de Dark Vador un peu surfaite. En cause, la réplique qui lui sert de C.V.: "Luke, je suis ton père." Une phrase qui, selon moi, se situe quelque part entre "Alors, on n'attend pas Patrick?" et "Oh Thérèse, une serpillière!"

© NICOLAS BALMET

Franchement, pour un super-méchant intergalactique, c'est plutôt gênant. Tout comme son déguisement, d'ailleurs, qui ressemble un peu trop à celui de Zorro à mon goût. Heureusement, pas plus tard que la semaine dernière, dans une galaxie très lointaine (enfin, à la librairie), je suis tombé sur un étrange bouquin qui m'a obligé à poser un regard différent sur le gaillard. Agir et penser comme Dark Vador: il va sans dire qu'a priori, le programme est inquiétant, quand on sait que ce bon vieux Darkie est un psychopathe notoire et...

