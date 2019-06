Après le hygge danois et le lagom suédois, voici une nouvelle tendance venue tout droit de Norvège qui confirme la place des nations scandinaves parmi les plus heureuses du monde. Ce qu'il faut savoir de cette technique d'épanouissement personnel reconnectant l'humain à la nature.

Le frilu... quoi?

Non ce n'est pas notre chat qui a marché sur le clavier, "friluftsliv" vient bien du norvégien et signifie "en plein air". En d'autres mots, c'est une façon de vivre en lien avec la nature, afin de se déconnecter ne fût-ce que quelques instants du quotidien et de bien respirer, loin des écrans et autres technologies qui nous polluent la vie. C'est un certain Henrik Ibsen, poète et dramaturge local (1828-1906), qui, captivé par la beauté de sa région, aurait fait naître le terme, en 1859, dans un de ses textes.

...