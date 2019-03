Quelles sont les conditions pour accéder au bonheur selon les Belges?

Les relations sociales, la santé physique et morale et la situation financière ont le plus grand impact sur le bonheur ressenti par les Belges, selon les résultats de l'Enquête nationale du Bonheur réalisée par l'UGent avec le soutien de l'assureur-vie NN. Selon l'enquête, près de 60% de notre bonheur peut être atteint et la politique a un grand rôle à jouer, selon l'économiste de la santé Lieven Annemans.