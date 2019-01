Quelles sont les meilleures chansons pour faire du sport?

Le hit du rappeur canadien a devancé "I Like It" de Cardi B, qui occupe la deuxième place, suivie de "Till I Collapse" d'Eminem. Les amateurs d'exercice ont également apprécié "Nice for What" de Drake, ainsi que "One Kiss" de Dua Lipa. Les deux titres terminent 2018 en tant que quatrième et cinquième morceaux les plus écoutés sur les 43,5 millions de playlists adaptées pour le sport sur la plateforme de streaming musical.

La popularité de Drake ne doit toutefois pas surprendre puisqu'il est l'artiste le plus streamé au monde en 2018 sur Spotify et Apple Music. Cependant, Eminem reste le champion des meilleures musiques d'entraînement de tous les temps sur Spotify. "Till I Collapse", sorti en 2002, conserve le titre pour la troisième année consécutive, tandis que "Lose Yourself" prend la deuxième place.

"Stronger" et "Power" de Kanye West et "Can't Hold Us" de Macklemore et Ryan Lewis complètent le top 5.

"Till I Collapse" a également été désigné comme le titre le plus écouté par les hommes qui se rendent à la salle de sport, tandis que les femmes préfèrent s'entraîner sur "Uptown Funk" de Mark Ronson et Bruno Mars.