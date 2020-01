Certains choix ou épreuves peuvent modifier complètement l'existence et révéler une autre facette de soi-même. En amour, au travail, après une maladie... Quatre personnes nous racontent comment elles ont fait face à une crise personnelle pour mieux renaître.

Avoir une auto apportait à Julien (36 ans) plus de stress que de plaisir. Il s'en voulait pour son impact écologique et ne supportait plus les embouteillages et les problèmes de parking. Il a cherché un autre boulot, accessible à vélo, et vit non motorisé depuis lors.

...