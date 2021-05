Les culottes menstruelles ont le vent en poupe. Vous pouvez les porter toute la journée ou la nuit et elles promettent de vous garder au sec, sans tacher vos vêtements. Mais est-ce vraiment la solution miracle ? Nous l'avons testé.

Les règles. Près de la moitié de la population mondiale y est confrontée et a besoin de produits hygiéniques tous les mois. Le temps où ce sujet était tabou semble lui aussi révolu. Et c'est une bonne chose, car plus on en parle ouvertement, moins les maux qui y sont liés resteront sans solution.

Par exemple quelle protection utiliser ? Vous pouvez opter pour les serviettes hygiéniques et les tampons, mais ils finissent tous de la même façon après seulement quelques heures d'utilisation. Ils sont jetés, au mieux, dans la poubelle. Rien que pour les serviettes, cela représente 1447 serviettes hygiéniques utilisées chaque seconde dans le monde. Une seule femme jette environ 10 000 tampons ou serviettes dans sa vie. Ils ne sont pas recyclés et les produits standard ne sont pas non plus biodégradables, car ils contiennent du plastique et d'autres matériaux synthétiques.

© DR

Des règles sans souci

Au-delà du geste écologique, la culotte menstruelle s'inscrit parfaitement dans la tendance du "free bleeding", qui consiste à ne pas recueillir le sang menstruel dans un tampon ou une coupe.

Tout cela explique pourquoi, ces dernières années, les alternatives réutilisables telles que les serviettes lavables et les coupes menstruelles ont gagné en popularité. Récemment, nous avons ajouté les culottes menstruelles à cette liste. Elles ressemblent à des sous-vêtements ordinaires et permettent d'éviter les fuites. Vous l'enfilez le matin et vous n'y pensez plus pour le reste de la journée. Le soir, vous rincez votre culotte et la jetez dans le panier à linge.

© DR

Au niveau international, différentes marques, comme Thinx, Femtis et Modibodi ont fait leur apparition. Mais aujourd'hui, même les marques classiques s'engouffrent dans la brèche. Vous pouvez trouver les culottes périodiques chez DIM, Victoria's Secret et même Primark. Vous préférez #IbuyBelgian ? Kathleen Peers a lancé une marque durable et circulaire avec Miokoo. Elle garantit une faible empreinte écologique ainsi que des conditions de travail équitables.

J'utilisais déjà une coupe menstruelle depuis quelques années, comme alternative aux serviettes hygiéniques classiques. Je l'avoue, il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer, mais dès que j'ai eu le coup de main et je n'ai plus pu m'en passer. Le seul inconvénient ? Les jours où mes règles sont moins abondantes, l'insertion de la coupe n'est pas toujours facile ou agréable. De plus, certains jours elle était mieux mise que d'autres, il arrivait qu'il y ait des fuites (il est peut-être temps de tester d'autres marques ?).

© DR

Dans cette optique, il m'a semblé idéal de combiner la culotte périodique avec la coupe pour éviter les fuites et comme alternative pour les jours moins abondants. Selon le type de culotte, vous pouvez la porter tous les jours, avec ou sans coupe.

J'ai donc testé quelques culottes menstruelles pendant un an et autant le dire tout de suite: je suis totalement convaincue.

On ne doit pas craindre de se sentir sale. Grâce aux différentes couches de la culotte, vous ne vous sentirez pas du tout mouillée. Le tissu absorbe très bien l'humidité et la couche supérieure est tout simplement sèche, grâce à l'ingéniosité des concepteurs de ce type de lingerie.

Après utilisation, vous devez par contre rincer la culotte. Du coup - comme avec une coupe - vous êtes confronté à votre propre sang. Est-ce que c'est dégoutant pour autant ? Pas du tout. Il suffit de le rincer immédiatement avant de suspendre votre culotte pour la faire sécher.

Avantages :

Bon pour l'environnement

On n'a besoin de rien de plus : On porte de toute façon des sous-vêtements et on ne doit plus penser à prendre des serviettes hygiéniques ou des tampons.

Étanche

Confortable

Existe en plusieurs styles

Lavable en machine (30° ou 40°, vérifier les instructions de lavage sur l'étiquette)

Conseils :

Lors de vos achats (en ligne), vérifiez soigneusement que la taille est correcte. Il est important que la culotte soit bien ajustée. Attention, on ne peut pas toujours se fier aux tailles et pour éviter toute mauvaise surprise on conseille de vérifier aussi les mesures.

Achetez différents modèles pour les différents "flux" de vos règles.

Lavez vos culottes menstruelles avant de les utiliser.

N'oubliez pas de les rincer à l'eau froide après usage avant de les mettre dans le panier à linge.

Vérifiez l'étiquette pour savoir à quel cycle de lavage doit être utilisée. Les mêmes règles s'appliquent que pour le reste du linge : ne pas utiliser trop de détergent et ne pas surcharger le tambour.

Ne jamais mettre la culotte dans le sèche-linge. Ils se décomposeront plus rapidement.

Vous êtes convaincue? Achetez ensuite quelques paires immédiatement, afin de ne pas avoir à attendre le lavage pour enfiler une nouvelle culotte menstruelle.

Vous possédez déjà une coupe menstruelle ? Elle reste utile pour les jours ou vos règles sont les plus abondantes et, combiné à votre culotte menstruelle, vous pouvez être sûr à cent pour cent qu'il n'y aura pas de fuite.

Nous avons essayé les culottes menstruelles de la marque allemande Femtis, du label australien Modibodi, de la marque française de sous-vêtements DIM et de la marque belge Miokoo. Toutes les marques tiennent leurs promesses, mais les styles, les prix, les matériaux et les épaisseurs diffèrent. Notre grand favori est Miokoo, en termes de look, de matériau et d'utilisation. Les prix ? Les culottes menstruelles coûtent plus cher que les sous-vêtements ordinaires et les prix des marques ci-dessus vont de 21,95 (DIM) à 49, 55 et 59 euros (Miokoo). Il s'agit donc d'un investissement, mais le "coût par usure" compense largement le prix et rapidement on rentre dans nos frais. La plupart des marques promettent jusqu'à trois ans d'utilisation. Vous pouvez donc les porter pendant environ 36 cycles.

