Afin de vous épargner du stress, on vous a concocté un petit guide des fêtes, reprenant tout ce à quoi il va falloir penser ces prochains jours. Une to-do list pour décompter les 24 prochains dodos tout en se mitonnant un moment inoubliable... et bien cliché. Comme dans les films américains? Précisément.

1

La base: on achète un calendrier de l'Avent, si ce n'est déjà fait, pour entamer le décompte. Produits cosmétiques, bières, Lego ou même bijoux griffés Tiffany & Co pour la coquette somme de... 110.000 euros, qui dit mieux? Pour couper court au débat, on choisit un modèle chargé de chocolats (belges si on veut se la jouer locavore via Marcolini, Nihant et compagnie), sans oublier de déterminer un ordre précis de distribution dans la famille. La période est aux bons sentiments, ce serait dommage de s'étriper dès le 1er décembre... A moins d'opter carrément pour l'idée circulant sur les réseaux sociaux du calendrier inversé: on prend une boîte, on y ajoute chaque matin quelque chose, et le 24, on l'offre à une personne démunie. Esprit de Noël, es-tu là?

...