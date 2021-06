Ce 21 juin marque la Journée mondiale du yoga, l'occasion de (re)découvrir de manière ludique une discipline dont les bienfaits physiques et psychologiques ne sont plus à démontrer.

Bien avant que les mesures sanitaires ne mettent un frein à la pratique du sport en salle, les applications et programmes virtuels dédiés au yoga à la maison rencontraient déjà un franc succès. Horaires flexibles au possible, dress code détendu et possibilité de déplacer la séance au jardin ou sur le balcon: la formule a tout bon.

1-Daily Yoga (iOS et Android)

La promesse de cette appli: acquérir les bases de la discipline en deux semaines grâce à plus de 500 postures différentes réparties en leçons allant de 5 à 70 minutes. En marge de la version gratuite, une option payante permet notamment de créer des plans de cours personnalisés.

dailyyoga.com

2-SupraYogi

Lancée à Bruxelles, cette plate-forme propose un programme pour "créer sa bulle de yoga chez soi" avec cours virtuels en direct et différé, podcasts et vidéos (49 euros/mois). Bien vu: du 21 au 24 juin, Sarasana lance un défi pour se remettre en mouvement et s'initier à la discipline (inscription sur sarasana.yoga/defiYogaChezSoi)

SupraYogi

3-Down Dog (iOS, Android, Google Play)

Avec les 60 000 configurations promises, difficile de s'ennuyer, d'autant que l'appli marie les différentes disciplines du yoga et permet de cibler des zones précises du corps. Compter 8,99 euros l'abonnement mensuel.

downdogapp/

À la carte Professeure de yoga et yogathérapeute à Limoges, Joanna Moreira rassemble plus de 56 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Yoga Fire by Jo. Une plate-forme où elle propose des vidéos explicatives, démarche qu'elle poursuit désormais avec un coffret qui permet, quel que soit votre niveau, de choisir la ou les positions en fonction de vos besoins, vos capacités et vos désirs. Dans la boîte: 60 postures illustrées décrites étape par étape, réparties en six catégories et trois variantes. © Unsplash / SDP 28 euros, grancher.com

