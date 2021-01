Pour bien commencer l'année, et peut-être effacer quelques excès festifs de la fin 2020, rien de tel que de s'accorder une petite pause yoga. Trois exercices en cinq minutes, à répéter chaque jour - pour les plus motivé·e·s - pour une digestion et un transit vivifiés, mais aussi un ventre plus plat.

Ce fringant prof de yoga a développé sa propre méthode, baptisée le Vibhava yoga, et inspirée des plus anciens types de yoga, qu'il a adapté au quotidien de tout un chacun.

Il proposait récemment une série de trois exercices permettant de "détoxifier" l'organisme.

Les bienfaits annoncés? Le massage des organes internes (intestins, estomac, reins, vessie), activation du péristaltisme (l'ensemble des contractions musculaires permettant la progression d'un contenu à l'intérieur d'un organe creux), l'amélioration de la digestion et du transit, et un ventre plus plat.

Trois exercices à répéter trois fois de suite. Les plus discipliné·e·s pourront pratiquer cette rapide séance d'exercices chaque jour, à l'instar des véritables yogis. À vos tapis, c'est parti.

Quelques petits conseils pour bien la pratiquer :

Debout, on plie légèrement les genoux, fesses en arrière.

Les mains posées sur les cuisses en veillant à avoir un dos plat.

Les poumons vidés, l'abdomen rentré vers l'intérieur.

Les poumons restent vides, l'abdomen reste "collé sur la colonne vertébrale

On respire en relâchant le ventre

