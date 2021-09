Trois marques de soin belges misent sur les tendances beauté du moment, en intégrant à leurs produits du cannabidiol ou des probiotiques.

Super Duper Body vient de lancer une huile et une crème nettoyante à base de cannabidiol, l'actif hype que tout le secteur s'arrache pour ses propriétés apaisantes et antioxydantes.

Super Duper Body, à partir de 28 euros. superduperbody.com © SDP

Synbiotic s'intéresse, elle, aux bactéries qui composent le microbiome de notre peau: tant que celui-ci est équilibré, notre épiderme est en bonne santé. Le spray et le sérum contiennent des pré- et des probiotiques afin de lui donner un petit coup de pouce.

Synbiotic, à partir de 29,50 euros. skincareboulevard.be © SDP

Ydrosia s'appuie sur l'idée que nous utilisons trop de produits et que cela contribue à rendre notre peau sensible. Elle propose donc un soin unique - une brume riche en agents humectants, en vitamine C et en antioxydants naturels - qui aidera à mettre sa peau au repos. Son format en vaporisateur permet une application aisée, même en journée.

Ydrosia, à partir de 79 euros. ydrosia.com © SDP

