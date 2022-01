En 2022, la "frange bottleneck", ou "goulot de bouteille" en français dans le texte, est la tendance qu'on annonce sur tous les fronts.

Déjà adoptée par les actrices Margot Robbie et Dakota Johnson, entre autres, elle suit, comme son nom l'indique, la forme d'un goulot, soit plus petite en haut puis de plus en plus longue et évasée sur les côtés. "C'est la rencontre entre une frange traditionnelle et une frange rideau", explique Romain Nicotra, le propriétaire du salon liégeois Ersatz.

Qui n'est pas surpris par la soudaine popularité de cette coupe, au contraire: "Ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne l'ait pas été plus avant. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une frange: ça met le regard en valeur, ça habille le visage... C'est moderne, et en même temps d'une élégance intemporelle."

Et de préciser que ce modèle particulier, avec ses longueurs sur le côté, ira particulièrement bien aux brunes, auxquelles il creusera les pomettes et affinera la mâchoire par effet de contraste. A vos ciseaux.

Ersatz, 15, rue Saint Jean-en-Isle, à 4000 Liège. @ersatzliege

