A son propos, on pourrait presque parler d'ingrédient universel. Toléré par tous, l'acide hyaluronique convient aux différentes zones du visage et peut s'utiliser sans modération. Au point même de voir son usage aujourd'hui détourné sur TikTok.

C'est le nouveau beauty-buzz du moment: la TikTokeuse américaine Kaitlyn Boyer n'a pas hésité à offrir une cure de choc à base d'un sérum visage à l'acide hyaluronique à ses cheveux fragilisés. Résultat de cette expérience un rien coûteuse? Des pointes à nouveau lisses, brillantes et faciles à coiffer.

Rien d'étonnant à cela lorsque l'on connaît les propriétés de cette molécule présente naturellement dans notre corps. En cosmétique, elle joue un rôle d'agent humectant, son job est donc de retenir l'eau présente autour d'elle et d'éviter ainsi à la peau - ou ici au cheveu - de se déshydrater. Mieux même: l'épiderme gorgé d'eau apparaît rebondi et les rides lissées. Contrairement à d'autres actifs stars de la cosmétique, l'acide hyaluronique est toléré par tout le monde, ce qui en fait l'allié précieux des zones sensibles comme les lèvres ou les yeux. Et une base de routine idéale.

On le retrouve désormais dans toutes les formules ou presque, qu'il s'agisse des sérums et des crèmes mais aussi des brumes, des nettoyants et même des fonds de teint.

Avant de choisir son produit, il est important de vérifier que l'acide hyaluronique y est bien présent sous différentes formes: la version à haut poids moléculaire jouera en surface un rôle parfait de "bouclier" alors que s'il est fragmenté, il pourra agir plus profondément dans la peau. C'est cette mixité dans la composition qui peut bien souvent expliquer les importantes différences de prix entre les produits.

