Halloween approche, et avec cette nuit d'épouvante, l'irrepressible envie de se grimer aussi efficacement que rapidement. Voici notre petite sélection pour faire flipper vos congénères en deux coups de pinceaux.

Définitivement la source de maquillage d'Halloween de l'année, Squid Game.Voici comment vous transformer en quelques minutes en poupée terrifiante.

Incontournable, le maquillage de squelette où comment, avec seulement deux couleurs, on peut parvenir à un maquillage graphique et troublant.

Un teint diaphane, quelques veines qui sillonnent parfaitement le visage et le tour est joué pour entrer dans les habits d'un vampire de l'époque victorienne. Tant qu'à faire...

Envie de surprendre par votre mauvais profil ? Se dessiner un visage balafré, voilà crée la surprise, vite fait bien fait.

C'est Halloween certes, mais rien ne vous empêche de vous transformer en un petit chevreuil ou cerf mignon. Parce qu'après tout, tout n'est pas rose non plus pour Bambi...

