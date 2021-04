Comment se maquiller pour faire du sport?

Sur une peau parfaitement hydratée, optez pour une crème solaire teintée ou un fond de teint longue tenue mais toujours doté d'un SPF et idéalement résistant à l'eau. Pour les yeux, pleins feux sur les sourcils que l'on redessinera à l'aide d'une texture gel ou d'une pommade longue tenue. On fera par contre l'impasse sur l'ombre à paupières plus susceptible de migrer si l'on transpire pour lui préférer un trait de liner et une couche de mascara waterproof à la formule souple capable de gainer les cils sans s'effriter. Sur les lèvres, privilégiez une produit hybride enrichi en agents hydratants pour nourrir tout en laissant un film légèrement coloré. Terminez par une brume antipollution qui aura aussi l'avantage de fixer le tout. Bon à avoir sous la main une fois l'effort terminé, des feuilles matifiantes qui permettent d'absorber l'excès de sébum et de transpiration d'un simple tapotement.







Make-up sport © DR Fond de teint Infaillible 24H Fresh Wear SPF 25, L'Oréal Paris, 18,29 euros les 30 ml (12 teintes disponibles).







Make-up sport © DR Brume Protection Globale D-Pollution Essentiel, Chanel, 57 euros les 50 ml.







Make-up sport © DR Baume à lèvre teinté Lip Fuel, Kosas, 20 euros (disponible chez Beauty by Kroonen).







Make-up sport © DR Feuilles matifiantes visage, April, 4,90 euros (disponible chez Di et Planet Parfum).







Make-up sport © DR Mascara Wonder Perfect 4D Waterproof, Clarins, 30 euros.







Make-up sport © DR Brow Pomade, Be Creative Make-Up, 14,95 euros (disponible dans 2 teintes chez Ici Paris XL).







Make-up sport © DR Sport BB SPF50+, Shiseido, 31 euros les 30 ml (5 coloris disponibles).