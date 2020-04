Sècheresse, inconfort ou même crevasses, nos mains avaient déjà été malmenées par le froid et la chaleur sèche des maisons. Avec le coronavirus, les lavages fréquents préconisés, doublés de l'utilisation fréquente de solution hydro-alcoolique accentuent la déshydratation dont est victime de notre épiderme. Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Voici quelques conseils et recettes maison, qui soigneront les mains fragilisées.

Pourquoi est-il important de bien hydrater ses mains? La peau au niveau de nos mains est mince, fragile et dépourvue de glandes sébacées. Nos mains réagissent ainsi différemment à certaines agressions par rapport aux autres zones de notre corps. C'est pourquoi pour les protéger et les réparer, il est nécessaire de les hydrater. ( lire encadré plus bas)

Afin de préserver nos mains au quotidien, il y'a une quelques petits conseils à adopter.

Lavez, en douceur, vos mains

Afin de protéger la barrière cutanée, optez pour des savons doux, gras et hydratant. Évitez de vous laver les mains avec du savon à vaisselle ou tout autre savon trop agressif pour votre peau. Enfin, favorisez l'eau tiède plutôt que chaude.

Gommez

Deux fois par mois, effectuez un gommage en massant la peau pour favoriser la circulation sanguine et éliminer les impuretés, peaux mortes, toxines et autres bactéries.

Choisissez les bons produits

On le sait, certains produits sont plus corrosifs que d'autres pour notre peau. Pour le ménage, optez pour des produits naturels comme le bicarbonate de soude ou le vinaigre blanc. Tandis que pour la douche, il est important de choisir des gel-douche surgras à pH neutre ainsi que des produits testés dermatologiquement.

Cire d'abeille © Getty Images

Certains ingrédients naturels sont à privilégier pour prendre soin de vos mains. Avec leurs vertus hydratantes et nourrissantes, le miel, la cire d'abeille et les huiles - d'argan, de ricin ou d'avocat - sont les produits parfaits pour une telle routine. Autres produits à privilégier: la glycérine et le beurre de karité pour réparer et régénérer la peau, le jus de citron pour réguler le pH et, enfin, l'huile d'amande douce pour tonifier notre peau.

Hydratez en profondeur

Appliquez de la crème hydratante tout au long de la journée et en fine couche, pour une pénétration plus rapide et pour ne pas vous gêner dans vos activités. Il est important également d'appliquer une crème durant la nuit, moment idéal pour la peau pour absorber un maximum du produit.

En matière de beauté, rien de tels que les cosmétiques maison, surtout quand on est tenu d'y rester. Voici un échantillon de recettes pour confectionner vous-même vos crèmes hydratantes pour les mains Pour une crème hydratante et régénérante Ingrédients : 3c. à soupe d'huile d'amande douce, 3c. à soupe de gel d'aloe vera, 2c. à soupe de cire d'abeille, 2c. à soupe de beurre de cacao et 3 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Versez l'huile d'amande douce, la cire d'abeille et le beurre de cacao dans bol puis faites chauffer au bain-marie jusqu'à ce que tous les ingrédients soient fondus. Laissez refroidir pour que le mélange durcisse. Ajoutez l'aloe vera et mélangez à l'aide d'un batteur. Ajoutez l'huile essentielle et mélangez jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Avocat, huile d'olive, huiles essentielles, citron... des ingrédients naturels efficaces pour soigner les mains © Getty Images Pour une crème cicatrisante Ingrédients : 2c. à soupe de crème fraîche, 2c. à café d'huile d'olive et 1c. à café de miel Mélangez le tout à l'aide d'un fouet. Quand le mélange est homogène, appliquez sur vos mains. Laissez agir quelques minutes et rincez à l'eau tiède. Essuyez en tamponnant à l'aide d'une serviette. Vous pouvez également remplacer l'huile d'olive par de l'huile de calendula, de rose ou de lavande pour des propriétés anti-inflammatoires et assainissantes. Pour un soin hydratant à l'huile d'argan Ingrédients : 3c. à soupe d'huile d'argan, 1c. à café de jus de citron et 10 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Versez le tout dans un bol et mélangez jusqu'à ce que le jus de citron et l'huile essentielle soient parfaitement incorporées au mélange.

Valentine Fairon

