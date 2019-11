Shampoings, crèmes de jour, rouges à lèvres, fonds de teint ou pinceaux en poils de chèvre, nos produits cosmétiques contiennent souvent des ingrédients provenant des animaux. Si vous êtes contre l'emploi de produits d'origines animales, les produits végétaliens sont faits pour vous. Mais que cela signifie-t-il? Voici un résumé du végétalisme appliqué aux cosmétiques, pour y voir plus clair.

Le véganisme (ou végétalisme) est un mode de vie qui consiste à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. L'adoption de ce mode de vie est souvent lié à une idéologie, l'antispécisme, selon laquelle la même condition morale devrait être accordée aux animaux et aux êtres humains.

Les végétaliens excluent la consommation de viande, poisson, insectes, produits laitiers, oeufs et miel, ainsi que toute consommation de produits provenant des animaux ou testés sur eux (fourrure, laine, cuir, soie, miel, cire d'abeille, cosmétiques et médicaments testés sur les animaux).

Si vous êtes vegan ou souhaitez adapter ce mode de vie à votre consommation de produits cosmétiques, voici une liste de quelques composants à éviter dans vos soins.

Le carmin

Le carmin est un pigment laqué rouge utilisé pour les rouges à lèvres. Il est extrait de la cochenille, un insecte qui donnait autrefois son nom à cette couleur. Pour obtenir ce pigment, l'insecte doit mourir et est ensuite broyé.

La cire d'abeille, le miel ou le propolis

Les baumes à lèvres contiennent souvent de la cire d'abeille, du propolis ou du miel. Le miel, pour ses vertus cicatrisantes, est souvent utilisé dans les soins de la peau.

Le lait pour hydrater la peau

Beaucoup de laits hydratants pour le corps sont fabriqués à base de laits animaliers.

La lanoline

La lanoline est une graisse obtenue grâce à la laine des moutons et est souvent utilisée dans les crèmes hydratantes.

Le collagène

Le collagène à des effets repulpants, ce qui explique qu'il apparait souvent dans les composants de crèmes ou gloss. Il est fabriqué à base de carcasses d'animaux d'abattoir (les os, le tissu conjonctif et la peau des animaux sont cuits et broyés pour ensuite former le collagène).

La glycérine

Elle est utilisée pour donner de l'onctuosité aux produits et agit comme hydratant pour la peau. Elle est présente dans de nombreux shampoings, savons, masques ou crèmes pour le corps. La glycérine provient principalement de la graisse animale.

La kératine

La kératine est une protéine présente naturellement dans nos cheveux, nos ongles, nos poils. Présente dans de nombreux shampoings et produits capillaires, cette kératine utilisée en renfort de celle que nous produisons, est issue des poils, cornes et de la peau d'animaux.

Le squalène

Le squalène est présent dans les crèmes hydratantes car il pénètre rapidement dans la peau et ne laisse aucune sensation grasse. Il est principalement extrait du foie des requins.

La chondroïtine

Utilisée dans beaucoup de soins capillaires, la chondroïtine est issue du cartilage de poisson.

Certains composants comme la kératine, le collagène ou la glycérine par exemple, possèdent des alternatives végétales ou synthétiques.

Entre les produits végétaliens, bio et cruelty free, il est parfois compliqué de s'en sortir. Comment différencier les trois pour être certain que les produits que vous achèterez correspondront à vos idéologies/valeurs?

Les produits biologiques

Les produits biologiques sont fabriqués à base d'ingrédients naturels issus de l'agriculture biologique. Ils ne sont pas testés sur les animaux mais rien n'interdit l'utilisation des composants issus de leur exploitation.

© Getty Images/iStock

Les produits cruelty free

Les produits cruelty free ne sont pas testés sur les animaux mais sont parfois composés de produits animaliers comme le miel ou le lait.

© Getty Images/iStock

Les produits vegan

Ces derniers ne contiennent aucun composant provenant des animaux, et aucuns tests n'ont été pratiqués sur ceux-ci.

Pour récapituler, les produits cruelty free ou bio ne sont pas testés sur les animaux mais sont parfois composés d'ingrédients provenant des animaux, ils ne sont donc pas vegan. Quant aux produits vegan, ceux-ci sont cruelty free mais ne sont pas forcément bio. Gardez en tête qu'un produit cosmétique végétalien ne veut pas forcément dire que celui-ci est plus clean ou plus green que les autres. Il est donc indispensable de rester vigilant quant à la composition des soins que vous achetez.

Auteure: Margaux Glamocic