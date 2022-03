On prend moins garde à la peau de son cou, de son décolleté et de ses mains. Et pourtant, ces parties de notre corps trahissent l'âge. Des crèmes peuvent toutefois aider à prévenir le vieillissement.

"Nos visages mentent et nos cous disent la vérité", assurait l'autrice et scénariste américaine Nora Ephron dans son essai Je me sens mal avec mon cou, sorti en 2006 chez Plon . Celle à qui l'on doit les répliques cultes du film Quand Harry rencontre Sally prenait toujours soin de cacher son cou vieillissant sous un col roulé ou une écharpe. "Vous devez ouvrir un séquoia pour voir son âge, mais vous n'auriez pas à le faire s'il avait un cou", ajoutait-elle souvent avec un certain cynisme. C'est un fait avéré: cou, décolleté et mains trahissent souvent l'âge "réel". Tout comme le visage, ces zones sont exposées à de nombreux facteurs externes - soleil, pollution, vent... - qui font vieillir la peau plus vite, entraînant la formation de rides, de taches de pigmentation et le relâchement. Mais leur structure fait que ces zones sont encore plus affectées. "La peau à ces endroits possède peu de glandes sébacées, précise le docteur Ingrid van Riet, dermatologue au centre de médecine esthétique Carpe à Anvers. En raison de ce manque de sébum - celui-ci forme une couche protectrice empêchant l'humidité de s'évaporer - la peau se dessèche plus facilement. De plus, ces peaux sont souvent plus fines. Cette finesse entraîne un relâchement plus rapide de la peau." Si beaucoup semblent oublier qu'il y a aussi de la peau à protéger sous la mâchoire, la déferlante de soins corps spécialisés contenant des ingrédients semblables à ceux que l'on retrouve dans les formules "visage" ne manquera pas d'attirer leur attention. Selon le docteur van Riet, certains actifs peuvent faire la différence. "Les ingrédients qui stimulent la production du collagène, comme le rétinol et les peptides, peuvent aider à lutter contre le relâchement de la peau du cou, par exemple, liste-t-elle. Et la vitamine C, le rétinol et les acides exfoliants BHA et AHA estompent les taches de pigmentation du décolleté et des mains." Pour renforcer l'efficacité de ces ingrédients, l'experte recommande l'utilisation d'un dermaroller: "Ses fines aiguilles percent de minuscules trous dans la barrière cutanée afin que les principes actifs des cosmétiques appliqués ensuite puissent mieux pénétrer." L'idéal est aussi d'utiliser des filtres solaires toute l'année sur les zones non couvertes: visage, lèvres, oreilles, cou, décolleté, mains... "Les filtres UVA sont importants car ces rayons entraînent un vieillissement prématuré de la peau, avec l'apparition de taches, par exemple, poursuit la spécialiste. Cependant, de nombreux produits portant la mention SPF ne comportent pas d'indication concernant ceux-ci", alerte Ingrid van Riet. Dans l'UE, si la mention UVA figure dans un symbole circulaire sur l'emballage, vous pouvez supposer que la protection UVA est au moins égale à 1/3 de la protection UVB. Ces produits spécifiques que l'on retrouve sur le marché ne sont certes pas indispensables mais "ils présentent souvent des caractéristiques mieux adaptées aux zones visées et contribuent à entretenir ces zones", relève la dermatologue. Ainsi, prendre soin de ses mains avec une crème adéquate, de préférence avec SPF, après chaque lavage devrait devenir une habitude, tout comme étaler son soin visage - "ou une lotion pour le corps avec du rétinol ou des acides de fruits" - jusqu'au décolleté. "Vous pouvez appliquer une lotion corporelle ou un produit solaire sur vos mains, mais la crème qui leur est dédiée pénètre plus rapidement, plaide la spécialiste. De même, la concentration de rétinol dans une composition pour le cou est adaptée à cette zone sensible: si votre cou ne réagit pas à votre crème visage au rétinol, vous pouvez utiliser celle-ci." Les résultats toutefois ne seront jamais immédiats. "Quand on travaille sur la qualité de la peau, il faut de la patience, conclut Ingrid van Riet. Un seul appareil ou produit peut rarement tout faire. Il faut compter au moins six mois à un an avant de voir la différence." En attendant, vous pouvez toujours porter un col roulé. Si les dégâts sont déjà bien visibles, il faudra plutôt se rabattre sur des soins esthétiques - peelings, fillers, laser...