On les admire, on les adule mais les stars sont comme nous: elles doivent prendre soin d'elles. Femmes d'image, elles le doivent peut-être encore plus que nous. Entre produits chouchous et incontournables, les célébrités ont dans leur vanity leurs cosmétiques favoris. Et bonne nouvelle, ils sont souvent à prix accessibles. Voici une sélection de dix d'entre eux, recommandés par des visages connus, à adopter dans votre routine beauté.

Le Gel ID de Clinique

ID Gel Clinique © Clinique

Il s'impose comme la tendance chez les influenceuses, de l'Instagram de Caroline Receveur à celui de Nikkia Joy, l'ID Gel de Clinique est partout. Il semble s'intègrer parfaitement à une routine du matin, en se déclinant sous forme de 20 formules différentes. Car oui, outre le fait que la texture soit fraîche - de quoi donner un petit coup de tonus à notre peau--, il s'agit d'un soin sur-mesure qui s'adapte à tous les besoins de votre peau.

Le principe ? Vous choisissez une base parmi les quatre disponibles - l'émulsion, le gel non gras, la gelée et le gel BB teinté - à laquelle vous ajoutez une des cinq cartouches d'actif concentré. Solution à base de lactobacillus pour les peaux irritées, solution pour réduire les pores, racine d'Angélique du Japon pour illuminer le teint, taurine pour la fatigue oui encore lactosérum pour lisser les rides, toutes les combinaisons sont possibles. L'ex-candidate de télé-réalité reconvertie en entrepreneuse à succès, Caroline Receveur a elle opté pour la gelée hydrante apaisante ainsi que la formule teintée.

Disponible à partir de 47,90€ les 125ml en parfumerie ou sur les boutiques en ligne de Planet Parfum et Ici Paris Xl.

Le Bain Oléo Relax de Kérastase

Kate Middleton lors du Ring'O'Fire Marathon © Getty

Du côté de la royauté britannique, on mise sur des valeurs sûres. Pour sa crinière de rêve - qui doit toujours être soignée pour ses apparitions très médiatiqées - Kate Middleton ne jure que par un seul produit : le shampoing Bain Oléo Relax de la marque Kérastase. Un geste qui combine souplesse, brillance et hydratation.

Grâce à sa formule enrichie en beurre de shorea - grand arbre originaire d'Asie - ce shampoing nourrit le cheveu en profondeur afin de faciliter le coiffage et de discipliner les frisotis. Il annonce aussi une promesse de 24h de tenue, et ce même à 80% d'humidité.

23,40€ les 250ml, disponible en commerciale de coiffure et sur la boutique en ligne de la marque.

L'embellisseur de lèvres "Eclat Minute" de Clarins

. © Clarins

Vu dans les mains de Kate Middleton au tournoi de Wimbledon et voilà la toile qui s'enflamme! Ce qu'on a baptisé le fameux Kate effect: aussitôt un produit est adopté par la Duchesse de Cambridge, aussitôt il est en rupture de stock tant les fans s'enflamment.

Mais ici, pas de quoi s'affoler, ce beauty essential de Kate Middleton est à la portée de tous les portefeuilles. Transparent ou teinté, cet embellisseur de lèvres promet de faire de chaque bouche une bouche de star. La texture en gel rend les lèvres brillantes et pulpeuses. A adopter en gloss ou en complément de votre rouge à lèvres.

L'anticernes "Touche éclat" de YSL

Meghan Markle lors d'une visite au Canada © Getty

Lumière, éclat et couvrance, l'anticerne Touche éclat de Yves Saint-Laurent est rapidement devenu un classique, notamment auprès de Megan Markle pour qui souhaite affiché un teint unifié et un regard reposé. Grâce à ses pigments, il dissimule les cernes et camoufle les imperfections. Tandis que sa texture - fluide, souple et légère - ne marque pas les ridules, sa formule enrichie en caféine, en vitamine E et antioxydants est censée stimuler la microcirculation.

De plus, ce stylo convient à toutes les peaux et est disponible en 16 teintes. La marque a développé toute une gamme - fond de teint, illuminateur et correcteur - aux propriétés similaires, que la Duchesse de Sussex n'a pas hésité à recommander lors de son interview pour le Vogue. Avec une telle publicité, pas étonnant qu'un produit de la gamme soit vendu toutes les 10 secondes dans le monde.

Disponible en parfumerie ou sur les boutiques en ligne de Planet Parfum et Ici Paris XL. 36,90€.

Le lait hydratant de Nivea

. © Nivea

Avec son actualité trépidante, Meghan Markle est évidemment scrutée sous tous les angles, et ses habitudes aussi. C'est pour cela qu'on sait qu'elle fait également confiance à un classique : le lait hydratant Nivea, à la texture crémeuse et non grasse, son parfum léger et une absorption rapide qui promettent à la Duchesse 48 h d'hydratation. A adopter sans plus tarder - si ce n'est pas déjà fait.

Comptez entre 5 et 10 € suivant le format - 400 ou 250 ml. Disponible en grandes surfaces.

Le baume réparateur cutané de Eucerin

Beyoncé au TIDAL X © Getty

Qu'y a-t-il dans le vanity de Beyonce ? Le baume réparateur Aquaphor d'Eucerin, qu'elle déclare appliquer le soir en se massant le visage. Avec son principe actif à la glycérine, il aide à la circulation de l'oxygène et de l'eau dans l'épiderme, tandis que le panthénol aide à la régénération et à la réparation de la peau.

Garanti sans alcool, sans colorant, sans parfum et est non comédogène, ce baume convient à tout type de peau ainsi qu'aux bébés. Efficace en cas de gerçures, de brûlures ou comme crème hydratante, c'est un must-have à avoir toujours sur soi.

6,50€ pour un tube de 40ml. Disponible en pharmacie.

Le sérum au rétinol 2% de The Ordinary

Kim Kardashian © Getty

Kim Kardashian ne jure que par celui-ci, affirmant même sur les réseaux sociaux qu'il est une part intégrante de sa routine du soir. Le sérum se présente sous une texture fluide, sans huile et sans silicone. Sa formule qui combine deux rétinols - granacé et pur - permet de lutter contre les taches, les ridules et d'accélérer le renouvèlement des cellules responsables de l'élasticité de la peau. En plus, il est 100% vegan et cruelty free.

Le flacon de 30ml est au prix de 6,80€. Disponible sur la boutique en ligne de la marque

.

L'huile de coco

Karlie Kloss © Getty

Bio addict, Karlie Kloss ne jure que par l'huile de coco. Et elle ne l'utilise pas que dans sa cuisine, mais aussi pour nourrir ses cheveux, hydrater ses mains, etc. Le tout évidemment sans gluten, une recette beauté qu'elle partage sur Klossy, sa chaîne YouTube.

Huile de coco extra vierge, 50 ml, Vita Coco. 4,95€. Disponible sur la boutique en ligne ou chez DI

.

L'eau Créaline H2O de Bioderma

Nathalie Portman lors des Oscars 2020 © Getty

La marque l'assure, sa solution micellaire procure une sensation de fraicheur au démaquillage tout en apaisant la peau. Une promesse qui a, en tout cas, séduit Nathalie Portman. L'actrice ne jure que par ce produit pour prendre soin de sa peau, comme elle le révélait dans le Harper's Bazaar. La solution micellaire est sans parabène, sans alcool et hypoallergénique.

8,60€ pour 250ml. Disponible en pharmacie et grandes surfaces.

Le lait nettoyant de Colossol

. © Collosol

Pour garder son teint frais, Vanessa Paradis a un produit favori : le lait sans rinçage de la marque Colossol. Il démaquille et nettoie en douceur, laissant un effet souple et velouté à votre peau. Autre utilité, il peut aussi être dilué dans le bain. Sans parabène, il convient à tous les types de peaux.

12,90€ les 400ml. Disponible en pharmacie.

La crème Skin Food de Weleda

Skin Food Weleda © DR

Sans doute l'un des plus anciens produits du laboratoire, la crème aux plantes médicinales apaise et protége les peaux sensibilisées. Tout comme Alexa Chung et Adéle, Victoria Beckham est conquise par ce soin réparateur et n'hésite pas à le glisser dans son sac. Enrichie à l'extrait de camomille, de calendula, de cire d'abeille et de beurre de karité, la crème bio est plus que jamais l'alliée à adopter pour nourrir en profondeur notre peau.

7,90€ le tube de 30ml. Disponible en pharmacies et parapharmacies.

Valentine Fairon

